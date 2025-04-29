Бортпроводница назвала 5 причин, по которым вас могут снять с самолета

Одна из худших ситуаций, которая может случиться перед полетом, – это если вас снимут с рейса. Хотя большинство людей думает, что такое случается только из-за проблем с документами или овербукинга, на самом деле причин гораздо больше.

Опытная бортпроводница @zahmarna.kate назвала 5 причин, по которым пассажира могут снять с самолета. Об этом сообщает 24 Канал.

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Из-за плохого поведения

Если пассажир ведет себя агрессивно по отношению к экипажу или другим пассажирам, бортпроводники имеют полное право снять его с борта. Если он отказывается выходить самостоятельно, то вызывают полицию, и она выводит его силой.

Бортпроводница поделилась историей из собственного опыта, когда ей пришлось отказать в полете женщине, которая не хотела выполнять правила авиакомпании. Женщина сидела у аварийного выхода и во время инструктажа бортпроводница объяснила ей, как действовать в случае эвакуации и спросила, соглашается ли она помочь экипажу. Это – стандартная процедура, а если пассажир отказывается помогать, то ему пересадят на другое место.

Однако женщина вообще не шла на контакт. Несколько бортпроводников пытались объяснить ей, почему это важно, а потом таки попросили пересесть на другое место. Но пассажирка лишь продолжала неадекватно себя вести и смеяться им в лицо. В результате ее вывели из самолета.

Если пассажир плохо себя чувствует

Бортпроводники могут отказать в полете пассажиру, если видят, что он очень плохо себя чувствует. К сожалению, были ситуации, когда такие люди умирали во время полета.



Покупка билета на самолет еще не означает, что вы точно полетите / Фото Andrew Cutajar, Pexels

Несоблюдение правил безопасности

Если пассажир наотрез отказывается поднимать спинку кресла или ставить вещи на багажную полку, и это приводит к большому конфликту, то его могут снять с рейса.

Пьяные пассажиры

По словам бортпроводницы, пьяные пассажиры бывают двух типов:

те, которые вежливо засыпают;

те, которые начинают буянить.

Никто не знает наперед, как именно будет вести себя пьяный человек. Если член экипажа заметит, что вы пьяны, то имеет право снять вас с самолета, чтобы обезопаситься от "сюрпризов" во время полета.

Угроза безопасности

Ну и последнее – если есть подозрение на то, что пассажир может угрожать безопасности экипажа или другим пассажирам, ему могут запретить лететь. Сюда можно причислить истории о неудачных шутках со взрывчаткой. Помните, что самолет это точно не место для неуместных розыгрышей.