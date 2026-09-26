Молдова – небольшая страна между Украиной и Румынией, которую в первую очередь воспринимают как направление для винного туризма. Действительно, местные винодельни – одна из главных причин приехать сюда, однако туристические достопримечательности страны далеко не ограничиваются ими. В Молдове есть огромные подземные винные галереи, средневековые крепости и монастыри в скалах. 24 Канал расскажет 5 фактов о Молдове, которые могут удивить туристов.

Что интересного нужно знать о Молдове?

1. Молдова – одна из самых маленьких стран Европы. Да, она не такая маленькая, как Бельгия, Монако или Лихтенштейн, но размеры все равно очень компактные. От Кишинева до многих популярных туристических мест можно добраться за несколько часов. Поэтому туристы могут совместить прогулку по столице с поездкой на винодельню, в монастырь или к исторической достопримечательности. Площадь Молдовы – 33,8 тысячи квадратных километров.

2. В Молдове есть подземный город. Подземный город Милешти-Мич – это крупнейший в мире винный погреб, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию вин. В хранилищах хранится более 1,5 миллиона бутылок и коллекционных экземпляров. Длина подземных галерей достигает 200 килограммов, а находятся они на глубине до 60 – 80 метров под землей. Именно благодаря такому расположению необходимая температура и влажность поддерживаются естественным образом.

Соседняя винодельня Крикова также представляет собой гигантский подземный город, где улицы названы в честь сортов вина.



Винный завод Милешти-Мич / Фото Gianluca Centulani

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3. Вино – это официально еда. Несколько лет назад парламент Молдовы исключил натуральное вино из списка алкогольных напитков и приравнял его к пищевым продуктам. Это было сделано для популяризации умеренного потребления качественного сухого вина. Кроме того, производители получили право рекламировать вино в средствах массовой информации, что было запрещено для алкогольной продукции.

Что интересно, сама Молдова напоминает виноград. Если посмотреть на карту страны, ее очертания удивительным образом напоминают гроздь винограда, что весьма символично.

Молдова на карте / Скриншот 24 Канала

4. Молдавский язык относится к романской группе. Для украинцев может стать неожиданностью то, что молдавский язык относится к романской языковой группе, то есть родственен румынскому, итальянскому, французскому, испанскому и португальскому. Современный государственный язык Молдовы – румынский. В то же время в стране широко используется и русский, а в отдельных регионах можно услышать украинский и гагаузский.

5. В Молдове можно увидеть монастырь в скальном массиве. Одна из самых интересных исторических достопримечательностей Молдовы – Старый Орхей. Это археологический и культурный комплекс в долине реки Реут, примерно в 60 километрах от Кишинева. Здесь сохранились остатки древних поселений, пещерные монастыри и кельи, вырубленные прямо в известняковых скалах. Местный ландшафт также сильно отличается от молдавского, ведь вокруг Старого Орхея можно увидеть живописные скалы, холмы и долину реки.



Старый Орхей в Молдове / Фото Nicolai Moldovan

Молдова может показаться небольшим и простым направлением для путешествия, однако за ее размерами скрывается интересная история. А благодаря небольшим расстояниям между многими достопримечательностями туристы могут увидеть немало даже во время короткой поездки.