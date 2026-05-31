Не только озеро Комо: 3 живописных озера Европы с атмосферой роскоши и роскошью

Озеро Комо уже давно стало символом роскошного отдыха в Италии. Красивые виллы, старинные городки и живописные пейзажи каждый год привлекают тысячи туристов со всего мира. Однако здесь достаточно высокие цены в разгар сезона.

Впрочем, в Европе есть немало менее известных озер, которые на самом деле могут подарить похожие впечатления, пишет Travel Off Path. На этих локациях также довольно романтическая атмосфера, историческая архитектура, красивые пейзажи и уютный отдых у воды, но без толп туристов.

Какие еще озера можно увидеть, кроме Комо?

Озеро Памвотида, Греция

Туристы очень много знают о популярных греческих островах, однако озеро Памвотида остается малоизвестным среди иностранных туристов. Главным его украшением является город Янина – исторический центр со старинными укреплениями и атмосферными узкими улочками.

Особенно красиво выглядят набережные с лодками у причалов и горы. Посреди озера расположен небольшой остров Ниси, куда можно быстро добраться на пароме. Здесь можно увидеть старинные монастыри, традиционные каменные дома и таверны.

Любителям природы советуют посетить Пераму с ее знаменитыми пещерами, а также деревню Лигкиадес, откуда открываются великолепные панорамы озера.

Какие средние цены в Янине?

Ужин в местной таверне: $12 – $18;

Ужин из 3 блюд в ресторане (на двоих): $35 – $70;

Бюджетное место в хостеле (за ночь): $18 – $35;

Общественный транспорт (билет в один конец): $1.00.

Озеро Балатон, Венгрия

Венгрия для путешественников ассоциируется с Будапештом, хотя и само озеро Балатон – это главный летний курорт страны.

Побережье усеяно курортными городками, спа-комплексами и красивыми набережными для прогулок. Шиофок привлекает пляжами, мелкими водами и активной ночной жизнью.

Для более спокойной атмосферы подойдет Балатонфюред с красивой пристанью для яхт и элегантной архитектурой. А вот городок Тихань известен старинным аббатством XI века, мощеными улицами и лавандовыми полями.

Какие средние цены в Шиофоке?

Недорогой ужин в местном ресторане: $9 – $15;

Ужин из 3 блюд в высококлассном ресторане: $45 – $65;

Бюджетный хостел (за ночь): от 25$;

Общественный транспорт (билет в один конец): $1 – $2.

Бохинь, Словения

Большинство туристов ассоциируют Словению с озером Блед, однако за нетронутой природой стоит ехать в Бохинь. Это озеро окружают леса и Альпы, а вода поражает красивым бирюзовым цветом.

Здесь нет больших курортов и шумных набережных. Туристы сюда приезжают за атмосферой уединения и медленного отдыха.

Крупнейшим населенным пунктом является Рибчев Лаз, где есть рестораны, прокат лодок и замечательные смотровые точки. Для пеших маршрутов подойдет Старая Фужина. Также путешественникам рекомендуют увидеть ущелье Мостницу и долину Вое.

Уканц подойдет для тех, кто ищет максимальной тишины. Отсюда можно доехать до водопада Савица и подняться по канатной дороге на гору Вогель.

Какие средние цены в Бохине?

Недорогой ужин в местной таверне: $10 – $16;

Ужин из 3 блюд в ресторане (на двоих): $40 – $80;

Бюджетное место в хостеле (за ночь): $22 – $45;

Общественный транспорт (билет в один конец): $1 – $2,50.

Какие еще озера можно увидеть в Европе?

Итальянцы любят озеро Гарда за живописные пейзажи. Вдоль самого большого озера Италии расположены старинные городки, средневековые улочки и римские руины.

Словенское озеро Блед известно многим туристам, поскольку славится невероятной красотой. Сюда часто приезжают сделать красивые фото. Интерлакен – это альпийское чудо в Швейцарии, которое остается одним из самых ярких мест в Европе, которые стоит увидеть.