3 лучших аквапарка Украины для семейного отдыха: сколько стоит вход в 2026 году

В жаркий летний день хочется найти место, где можно не только освежиться, но и получить яркие впечатления. Если пляжный отдых кажется слишком спокойным, отличной альтернативой станут аквапарки – с десятками водных горок, бассейнами, зонами отдыха и развлечениями для всей семьи.

В Украине есть немало современных аквапарков, которые каждое лето принимают тысячи посетителей. Здесь можно провести целый день, совместив активный отдых с релаксом. 24 Канал рассказывает о трёх аквапарках Украины, которые стоит посетить этим летом.

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В каких аквапарках Украины стоит отдохнуть?

Пожалуй, самым новым аквапарком в Украине является аквапарк "Мавка" в Буковеле. Он работает круглый год, поэтому отдыхать здесь можно в любое время года. Посетителей ждут бассейн с волнами, множество горок различной сложности и высоты, а также отдельная спа-зона для взрослых, вход в которую оплачивается отдельно.

Билет в аквапарк на целый день стоит 2200 гривен за взрослого и 1600 гривен за ребенка ростом до 140 сантиметров. Также можно приобрести абонемент на два часа – он обойдется в 1700 и 1200 гривен соответственно. Еще дешевле стоит вечерний тариф с 20:00 до 22:00 – 1000 гривен со взрослого и 700 гривен с ребенка.

Доступ в спа на целый день стоит 2200 гривен, а на 4 часа – 1700 гривен.

Аквапарк в Буковеле: видео bukovel_aquapark

Еще один популярный аквапарк находится на Закарпатье, в Косино. Он полностью открытый, поэтому работает только в теплое время года. Здесь есть горки для взрослых и детей, бассейн с волнами и много шезлонгов для отдыха. Вход для детей ростом до 150 сантиметров – бесплатный, а для взрослых стоит 1500 гривен за 4 часа или 2500 гривен за целый день.

Для участников боевых действий действует скидка – билет стоит 800 гривен на 4 часа и 1500 гривен на целый день.

В стоимость посещения аквапарка также входит 30 минут пребывания в "королевских саунах" отеля.

Аквапарк в Косино: видео kosino_termal

На юге Украины можно отдохнуть в аквапарке "Затока", расположенном в селе Каролино-Бугаз Одесской области. На территории есть горки для взрослых и детей, бассейны и другие развлечения. Сейчас действует акция: билет для взрослого стоит 900 гривен, а для ребенка – 700 гривен. Аквапарк работает с 10 утра до 18:00.

Правда, некоторые посетители в июне жаловались, что в аквапарке доступны только 4 горки, хотя на сайте указано, что всего есть 11 горок для взрослых и 15 – для детей. Поэтому перед тем, как бронировать билет, советуем позвонить в аквапарк и уточнить, сколько именно горок работает.

Аквапарк "Затока" в Одесской области: видео aquapark_hotel_zatoka

Аквапарки остаются одним из лучших вариантов летнего отдыха для детей и взрослых. Здесь можно не только спастись от жары, но и получить заряд адреналина на водных горках, отдохнуть у бассейна или провести целый день с семьей. Поэтому, если этим летом хочется ярких эмоций без дальних путешествий, один из этих аквапарков может стать отличным выбором для отдыха.