Круиз в стиле сериала "Друзья": стоимость уникального путешествия зашкаливает

Прошло 17 лет с окончания легендарного сериала "Друзья". Однако в этом году поклонников порадовали специальным эпизодом "Друзья: Воссоединение", который еще больше активизировал сторонников.

И, конечно, есть достаточно компаний, готовых воспользоваться популярностью телешоу. Поэтому в 2022 году будет возможность отправиться в круиз, посвященный сериалу.

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Одна из них – The Fana World Travel, которая организовывает круизы и путешествия по всему миру.

Круиз "Friends Fan" отправится с 15 по 21 мая 2022 года.

Будьте готовы есть, как Джои, шутить, как Чендлер, готовить как Моника, делать покупки, как Рейчел, йогу, как Фиби, и копать, как Росс, – говорится на сайте туристической компании.

Как известно, ни один член актерского состава "Друзья" на корабле не будет присутствовать.

Детали круиза

На роскошном корабле Celebrity Equinox, длиной 1041 фут, 500 гостей смогут путешествовать в атмосфере, которая воспроизводит много выдающихся моментов в "Друзьях".

Туристы смогут переодеться в своего любимого персонажа, а также принять участие во многих викторинах и развлечениях, связанных с сериалом.

На корабле есть 10 заведений питания, 13 палуб, несколько бассейнов и газон.

Семидневное плавание начнется с Форт-Лодердейла, штат Флорида, с остановками в Мексике и на Большом Каймане, и вернется к Форт-Лодердейлу.

Стоимость круиза

Бронирование уже открытое, поэтому смело можете планировать поездку.

На шесть ночей цена составляет от 1648 до 3048 долларов на человека в зависимости от размещения.

Каждый номер содержит бесплатный Wi-Fi, премиум пакет напитков, экскурсионный кредит на 150 долларов на человека, чаевые, налоги и сборы. Страхование не включено.