В 2021 году на Бали попали только 45 иностранных туристов

С началом пандемии COVID-19 сфера туризма столкнулась с глобальным кризисом. Но мало какие страны пострадали из-за ограничений так же сильно, как индонезийский остров Бали.

Из-за строгих ограничений, пограничного контроля и закрытых аэропортов, в 2021 году численность иностранных туристов сократилась с миллиона до 45 человек.

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Для сравнения, в 2019 году сфера туризма принесла Бали 6,2 миллиона международных доходов в 2020 году, эта сумма снизится до 1,05 миллиона.

В этом году самое низкое количество иностранных туристов, которое мы когда-либо регистрировали,

– отметил в разговоре с CNN Нёман Геде Гунадика, глава отдела туризма провинции Бали.

Как сообщает Центральное статистическое бюро Бали, двузначное количество туристов было зафиксировано с января по октябрь 2021 года.

Число туристов на Бали существенно сократилось: причины

Одной из важнейших причин сокращения количества туристов на Бали стало закрытие международного аэропорта Нгурах-Рай (DPS). Даже несмотря на возобновление работы 14 октября, он до сих пор выполняет исключительно внутренние рейсы, в основном из столицы Индонезии Джакарты, а большинство иностранцев, посещавших остров в 2021 году, приезжали сюда на частных яхтах.

Другая сложность – строгие правила. Чтобы приехать на Бали, иностранные туристы должны получить бизнес-визу стоимостью 300 долларов (сейчас, отмечает CNN, туристических виз нет), пройти несколько ПЦР-тестов и приобрести специальное медицинское страхование. Кроме того, стоимость авиабилетов выше, чем обычно, ведь лететь придется с несколькими пересадками. Важно и то, что политика по туризму принимается правительством Джакарты, а не местными властями острова.

Не менее важная причина – постоянная мутация вируса. Индонезия несколько раз откладывала открытие границ и изменяла условия въезда. Недавно власти в очередной раз увеличили срок карантина из-за Омикрона.

Надежда на внутренний туризм

В настоящее время заполняемость гостиниц на Бали составляет около 35%. Однако в выходные на остров приезжают приблизительно 13 тысяч местных туристов. Хотя это совсем небольшой поток, люди, работающие в сфере туризма и обслуживания, считают, что это единственное спасение в 2021 году.