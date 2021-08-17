14 самых красивых фотографий: мужчина путешествует по миру и делает невероятные фото

Итальянский фотограф Давид Анзиманни очень любит путешествовать. Он всегда выбирает особые места и умеет видеть красоту вокруг.

Мужчина фиксирует увиденное на фотоапарт и из этого исходят удивительные фотографии. Travel 24 делятся с вами лучшими работами фотографа, в настоящесть которых трудно поверить.

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14 самых красивых фотографий итальянского фотографа

Невероятный вид на водопад Тумпак Севу и вулкан Семеру, который расположен в Восточной Яве, Индонезия.



Эта природа захватывает дух/ Фото Boredpanda

На Бледском озере есть волшебный остров из замком. Воды растеклись в Юлийских Альпах, в северо-западной части Словении.



Какая красочная осень на Бледском озере / Фото Boredpanda

Неподалеку австрийской границы возвышается замок XIX века. Нойшванштайн – сказочное сооружение в Германии.



Сказочный замок Нойшванштайн / Фото Boredpanda

Давид Анзиманни увидел красоту в поле: небольшая ухоженная ферма выглядит, как не настоящая.



Эти кадры просто невероятные / Фото Boredpanda

А это фото навевает прохладу заснеженных гор. Россыпь островов будто замороженный, и единственное живое на фото – это зеленое футбольное поле.



Футбольное поле оживляет прохладный остров / Фото Boredpanda

А этот водопад украшает национальный парк Триглав, что в Словении. Фотограф воссоздал на фото живую осень.



Водопад в национальном парке Триглав / Фото Boredpanda

Фотограф посетил еще одно замечательное место: озеро Брайес в Доломитовых Альпах, на юге Италии. Фотографии с этого места передают тамошнюю естественную красоту, которая завораживает.



Красота природы на озере Брайес в Доломитовых Альпах / Фото Boredpanda

Группа греческих островов Санторини просто поражает своей архитектурой. Вечером греческие колориты приобретают новых мотивов и цветов, это удачно демонстрирует фотограф.



Греческий остров Санторини / Фото Boredpanda

Индонезький остров Бали славится своей невероятной природой, поэтому Давид Анзиманни не мог обойти это место. Он посетил Алмазный пляж, в Нуса Пенида.



Природа Бали просто завораживает / Фото Boredpanda

Ровинь, город в Хорватии, омытый Адриатическим морем. Красоту заката демонстрирует невероятная фотография.



Закат в Ровине / Фото Boredpanda

Красоту Южного Тироля передать в фото хотя сложно, но возможно. Это доказывает итальянский фотограф.



Красота гор Южного Тироля / Фото Boredpanda

Побережье Позитано славится своими красочными россыпями домов, расположенных на холме, в регионе Кампания.



Красочное побережья Позитано, Италия / Фото Boredpanda

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Одинокое здание для потерянных туристов в горах выглядит очень романтично и одновременно жутко. Bivak pod Skuto на фото Давида Анзиманни.



Домик для потерянных туристов / Фото Boredpanda

Невероятная церковь в готическом стиле расположена на холме Тибидабо, что в Барселоне.



Церковь на холме Тибидабо / Фото Boredpanda