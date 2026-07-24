Це казкове містечко називають "хорватською Венецією": його варто побачити хоча б раз

Для тих, хто не готовий миритися з переповненими вулицями та високими цінами у Венеції радимо звернути увагу на Ровінь. Це місто часто називають "хорватською Венецією", оскільки воно успадкувало її архітектуру, атмосферу та багату історію.

Колись Венеціанська республіка була однією з найвпливовіших держав Середземномор’я, пише Travel Off Path. Її володіння охоплювали не лише сучасну Венецію, але й частину території нинішньої Хорватії.

Саме тому узбережжя Істрії та Далмації досі має виразний італійський колорит із романськими дзвіницями та вузькими вуличками. Якщо хочеться відчути настрій Венеції без туристичного ажіотажу площі Сан-Марко, Ровінь стане чудовою альтернативою.

Що потрібно знати про Ровінь?

Ровінь майже п’ять століть перебував під владою Венеціанської республіки – з 1283 до 1797 року. Саме цей період сформував його сучасний вигляд і залишив помітний слід у культурі й архітектурі міста.

Що цікаво, спочатку Ровінь був островом. Лише у XVIII столітті вузьку протоку засипали землею й камінням, після чого він перетворився на півострів. Тепер його історичний центр з вузькими вуличками, пастельними будинками та старовинною набережною нагадує менш людну й затишну версію Венеції.

Над містом височіє головна архітектурна окраса Ровіня – церква Святої Євфимії. Її дзвіницю створили за зразком кампаніли собору Святого Марка у Венеції.

Попри численні схожості з Венецією, одна важлива відмінність цих міст все ж таки є. У Ровіні немає знаменитих каналів і гондол. Місто не стоїть на межі островів, хоча його гавань і архітектура можуть нагадати окремі куточки Венеції.

Натомість Ровінь має іншу перевагу. Якщо у Венеції за пляжним відпочинком доведеться їхати на сусідні острови, то тут кришталево чисте Адріатичне море буквально за кілька хвилин від Старого міста.

Серед найпопулярніших місць для купання – гальковий пляж Муліні, затишна бухта Лоун-Бей, до якої можна дійти пішки приблизно за 20 хвилин, а також природний парк Золотий мис, відомий сосновими лісами та численними невеликими бухтами.

Чому Ровінь називають перлиною Хорватії?

Ровінь давно став одним з найпопулярніших курортів країни після Дубровника. Його особливо люблять мандрівники з Італії, Словенії, Австрії та Німеччини, оскільки до півострова Істрія легко дістатися автомобілем.

Багато туристів приїжджають сюди не лише на кілька днів, але й проводять тут повноцінну відпустку. Окрім історичного центру, їх приваблюють пляжі, велосипедні маршрути, сусідні острови архіпелагу Бріуни та середземноморська природа.

Окремої уваги заслуговує кухня Істрії. Регіон відомий трюфелями, високоякісною оливковою олією та місцевими винами.

Порівняно з Венецією хорватський Ровінь є дещо доступнішим, хоч і бюджетним напрямком його назвати складно.

Та в середньому проживання тут обходиться на 30 – 40% дешевше, а ресторани пропонують доступніші ціни, особливо якщо обирати місцеві таверни. Навіть у розпал літа місто не створює відчуття переповненості, як історичний центр Венеції.