Шукаєте напрямок для зимової подорожі Європою, де можна відчути справжню різдвяну атмосферу без натовпів туристів? Зверніть увагу на одну з балтійських столиць. Тут на мандрівників чекають старовинні вулички, святкові частування та чимало цікавих місць.

Як пише The Independent, столиця Естонії Таллінн поєднує середньовічну архітектуру, багату історію та затишні заклади. Особливо привабливим місто стає взимку, коли його головна площа перетворюється на різдвяну локацію з ялинкою, ярмарковими будиночками та святковими прикрасами.

Чим особливий різдвяний ярмарок у Таллінні?

Головний різдвяний ярмарок розташований на Ратушній площі. У його центрі встановлюють велику ялинку – традиція, яка бере початок ще з 1441 року. Тут можна скуштувати глінтвейн і естонські страви, придбати вироби ручної роботи в дерев'яних будиночках або покататися на каруселі.

За дослідженням сервісу Rome2Rio, Таллінн також став європейським містом із різдвяним ярмарком, де цієї зими найімовірніше можна побачити сніг.

Різдвяний ярмарок у Таллінні / фото Canva

Що подивитися у старому місті Таллінна?

Старе місто Таллінна входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст Північної Європи. Тут досі стоять будівлі 13 століття, збереглися історичне планування вулиць і старовинні міські мури. Серед місць, які варто відвідати:

Ратушна площа – історичний центр міста з готичною ратушею.

– історичний центр міста з готичною ратушею. Олександро-Невський собор – православний храм, зведений наприкінці 19 століття.

– православний храм, зведений наприкінці 19 століття. Оглядові майданчики Паткуля та Кохтуотса – звідси відкриваються краєвиди на Таллінн.

– звідси відкриваються краєвиди на Таллінн. Міські мури та гарматні вежі – нагадування про середньовічне минуле столиці.

– нагадування про середньовічне минуле столиці. Maiasmokk – найстаріша кав'ярня міста, яка працює з 1864 року. Вона відома марципановими солодощами ручної роботи.

Де поїсти та які незвичайні місця відвідати?

Таллінн пропонує не лише історичні пам'ятки, а й цікаві гастрономічні локації. Біля Ратушної площі працює ресторан Rataskaevu 16, відомий домашнім житнім хлібом. Ще один популярний заклад Pegasus, який відкрився у 1962 році для Естонської спілки письменників.

Поціновувачам мистецтва варто відвідати район Теллісківі, де розташований музей сучасної фотографії Fotografiska. А після прогулянок можна відпочити в сауні Iglupark на узбережжі. Звідси відкривається краєвид на Талліннську затоку.

Де розташований Таллінн: дивитись на картах