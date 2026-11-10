Не пропустіть: одне з наймальовничіших містечок Європи влаштовує різдвяний ярмарок лише на день

Мільйон туристів щороку приїжджає до Гальштата, щоб побачити його казкові краєвиди. Невелике австрійське містечко стало популярним туристичним напрямком завдяки мальовничому розташуванню між горами та озером. Особливу увагу привертає місцевий різдвяний ярмарок, який проводять лише один день на рік 8 грудня.

Про особливості відвідування різдвяного ярмарку в австрійському Гальштаті розповіла Карісса, авторка тревел-блогу In Old Cities. Вона поділилася власним досвідом, розповіла про місцеві частування, сувеніри та цікаві локації, які варто побачити туристам. Вперше мандрівниця відвідала Гальштат у 2017 році під час одноденної поїздки із Зальцбурга.

Містечко настільки її вразило, що вона вирішила повернутися сюди взимку. Згодом авторка навіть спланувала частину своєї подорожі Європою так, щоб потрапити на місцевий різдвяний ярмарок. Серед понад 20 заходів, які вона відвідала в Угорщині, Словаччині, Австрії та Німеччині, цей став одним із її улюблених.

Коли відбувається різдвяний ярмарок у Гальштаті?

Ярмарок у Гальштаті проводять лише один день на рік 8 грудня, незалежно від дня тижня. Він розташовується на головній площі Marktplatz та прилеглих вуличках і працює з 10:00 до 18:30.

Авторка радить приїжджати ще 7 грудня, щоб увечері побувати на традиційному забігу Крампусів у сусідньому Бад-Гойзерні. Дійство Krampuslauf розпочинається о 19:00. Його учасники перевдягаються в моторошних персонажів із масками та проходять вулицями міста.

Гальштат / фото In Old Cities

Що продають на різдвяному ярмарку?

Попри невеликі розміри, ярмарок вирізняється місцевим колоритом. Тут багато рибних страв, що цілком закономірно для містечка на березі озера. Авторка скуштувала рибу, яку готували та подавали на довгих шампурах, і залишилася задоволеною. Серед інших частувань є смажені каштани, шоколад, домашнє печиво та яблучні пончики, які особливо сподобалися мандрівниці.

Цікава деталь: на багатьох європейських різдвяних ярмарках гарячі напої подають у спеціальних горнятках із назвою міста або роком проведення заходу. У Гальштаті таких сувенірів немає, проте на стенді місцевої рибальської асоціації глінтвейн подавали у горнятках із зимовим дизайном та зображенням риби, які можна було залишити собі за невелику плату.

Окрім їжі, на ярмарку продають прикраси, ялинкові іграшки, дерев'яний декор, шапки, рукавиці та теплі шкарпетки. Частина виробів ручної роботи. Місцеві товари помітно відрізняються від масових сувенірів, які часто трапляються на великих туристичних ярмарках.

Атмосфера Різдва у Гальштаті: дивитись відео

Що подивитися в Гальштаті?

Оскільки ярмарок займає невелику площу, туристам варто залишити час і на прогулянку містечком. Насамперед варто знайти найкращі оглядові точки: звідти відкриваються краєвиди на будинки Гальштата, озеро та гори. Особливо відоме місце для фотографій розташоване біля води, де можна побачити відображення містечка на поверхні озера.

Також варто піднятися до історичної католицької церкви. Поруч із нею розташований старовинний цвинтар із мальовничими надгробками та осуарій, де зберігаються сотні розписаних черепів. Така традиція виникла через невеликі розміри кладовища: у середньовіччі старі поховання доводилося звільняти для нових.

Ще одна цікава локація – оглядовий майданчик Skywalk. Дістатися туди можна фунікулером, а з вершини відкривається панорама містечка, озера та гір. Поруч розташована соляна шахта, якій тисячі років, однак у грудні вона може бути зачинена на щорічні ремонтні роботи. Сам оглядовий майданчик також можуть закривати через погану погоду.

Для ночівлі авторка рекомендує не обмежуватися одноденною поїздкою, адже вранці та ввечері в містечку значно спокійніше, ніж під час напливу туристів. Дістатися до Гальштата можна потягом із подальшою пересадкою на пором, автобусом або автомобілем.

Авторка найбільше рекомендує залізничний маршрут: станція розташована на протилежному березі озера, звідки пором доправляє пасажирів до містечка. Мандрівниця також закликає туристів поважати місцевих жителів: не шуміти біля будинків, дотримуватися знаків та не запускати дрони в заборонених місцях.

Де розташоване місто Гальштат: дивитись на картах