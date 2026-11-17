У Європі вже готуються до різдвяних свят, а міста поступово перетворюються на казкові локації з ярмарками та святковими прикрасами. Проте для зимової подорожі необов'язково обирати дорогі туристичні напрямки. У Польщі є місто, яке поєднує середньовічну архітектуру, різдвяну атмосферу та доступні ціни.

Йдеться про Вроцлав, розташований на південному заході Польщі. Через численні канали та приблизно 100 мостів його називають "Венецією Польщі". Місто очолило рейтинг різдвяних ярмарків компанії Sainsbury's Travel Money, у якому оцінювали розміри святкових локацій, традиції, популярність і доступність відпочинку, повідомляє CN Traveller.

Чим особливий різдвяний ярмарок у Вроцлаві?

Головний різдвяний ярмарок розташований на історичній Ринковій площі. Серед його атракцій: старовинні каруселі, велика казкова хатинка та численні кіоски зі святковими частуваннями й сувенірами.

Різдвяний ярмарок у Вроцлаві: дивитись відео

Тут можна скуштувати глінтвейн, який подають у незвичайних горнятках у формі чобітка, а також традиційний польський сир осципек. Його обсмажують на грилі та подають із журавлинним соусом.

Ярмарок працюватиме з 20 листопада 2026 року до 7 січня 2027 року, тому відвідати його можна навіть після Нового року.

Різдвяний ярмарок у Вроцлаві / фото Canva

Скільки коштує відпочинок у Вроцлаві?

Вроцлав приваблює туристів не лише святковою атмосферою, а й порівняно доступними цінами. За даними дослідження Sainsbury's Travel Money, вечеря для двох коштує близько 201 злотого (2 277 гривень), місцеве розливне пиво 16 злотих (184 гривні), а ніч у готелі середнього класу приблизно 259 злотих (2 935 гривень). Загалом ці три позиції обійдуться приблизно у 475 злотих (5 392 гривні). Але фактичні витрати залежатимуть від закладу, готелю та дат подорожі.

Де розташований Вроцлав: дивитись на картах