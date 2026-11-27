Львів готується до різдвяного сезону, коли центральні вулиці міста наповнюються колядками, а на площах з'являються святкові декорації. Цьогоріч у програмі будуть традиційні українські обряди, концерти, виставки та благодійні заходи, частина з яких присвячена підтримці українських військових.

Як повідомили у Львівській міській раді, різдвяні події у Львові триватимуть із 5 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року.

5 грудня – відкриття головної ялинки Львова

Час: 18:00.

Місце: проспект Свободи, площа біля Львівського національного театру опери та балету.

6 грудня – 6 січня – Різдвяна пошта у Палаці Бандінеллі

Відкриття: 6 грудня о 12:00.

Місце: Палац Бандінеллі, площа Ринок, 2.

Відвідувачі зможуть придбати авторські різдвяні листівки та надіслати їх рідним і близьким.

10 грудня – 10 січня – виставка "Наближення"

Відкриття: 10 грудня о 18:00.

Місце: музей Міста, площа Ринок, 1.

Виставка львівських художниць Марії Кристопчук та Дзвенислави Загайської, присвячена переосмисленню традиційних різдвяних образів.

13 грудня – передача Вифлеємського вогню на полях почесних поховань

Час: з 16:00.

Місце: Личаківське та Голосківське кладовища.

Захід присвячений вшануванню пам'яті загиблих українських захисників та підтримці їхніх родин.

Личаківське кладовище:

16:00 – поле № 76, вул. Вахнянина;

16:40 – поле № 67, вул. Мечникова;

17:00 – поле № 86-А, вул. Мечникова;

18:00 – поле № 87, вул. Пасічна.

Голосківське кладовище:

17:00 – поле № 34-В, вул. Миколайчука.

18 грудня – відкриття різдвяної шопки

Час: 18:00.

Місце: площа Ринок, біля входу до Ратуші.

21 грудня – 6 січня – різдвяний ярмарок

Місце: площа Ринок.

На ярмарку працюватимуть 37 торгових яток із різдвяними сувенірами, локальною продукцією та смаколиками.

Графік роботи:

Робочі дні 10:00 – 22:00.

Вихідні та святкові дні 11:00 – 23:00.

24 грудня – встановлення головного Дідуха Львова

Час: 12:00.

Місце: площа Ангелів, перед Гарнізонним храмом святих апостолів Петра і Павла.

Чотириметровий Дідух встановлять після святкової ходи від міської Ратуші. Її супроводжуватимуть колядки у виконанні Соломії Чубай та Гордія Старуха.

25 грудня – Скорботна коляда муніципального хору "Гомін"

Час: 11:00 – 14:00.

Місце: Личаківське та Голосківське кладовища.

У день Різдва хор виконуватиме колядки на полях почесних поховань українських захисників, вшановуючи пам'ять загиблих військовослужбовців.

Личаківське кладовище:

11:00 – поле № 76, вул. Вахнянина;

11:20 – поле № 67, вул. Мечникова;

11:40 – поле № 86-А, вул. Мечникова;

12:20 – поле № 87, вул. Пасічна.

Голосківське кладовище:

13:20 – поле № 34-В, вул. Миколайчука.

25 – 27 грудня – "Різдво в Гаю"

Місце: музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, вул. Чернеча Гора, 1.

У програмі жива шопка, різдвяні інтер'єри, виступи колядників і вертепів.

Розклад:

25 грудня о 14:00 – екскурсія "Українське Різдво" з частуванням. Вартість 500 грн.

26 грудня о 14:00 – екскурсія "Українське Різдво" з частуванням. Вартість 500 грн.

27 грудня – Белелуйська Маланка в Гаю. Час повідомлять додатково.

25 грудня – 9 січня – фестиваль "Велика коляда"

Місце: храм Пресвятої Євхаристії (Домініканський собор), площа Музейна, 1.

Фестиваль присвятять колядкам і щедрівкам Південної України.

Графік виступів:

Понеділок – п'ятниця 19:00.

Субота та неділя 15:00.

10 січня попередньо планують провести заключний гала-концерт за участі всіх колективів.

26 грудня – благодійний Забіг звіздарів від CHUMAKY

Час: 10:00.

Місце: LEM Station. Учасників запрошують на різдвяний забіг у легкому темпі. Після фінішу будуть частування та розіграш подарунків.

Участь: благодійний внесок від 500 грн.

27 грудня – Хода звіздарів "Спалах різдвяних звізд"

Час: 13:00.

Місце початку: площа Музейна, 1, біля Домініканського собору.

Учасники пройдуть центральною частиною Львова з традиційними різдвяними звіздами.

27 грудня – благодійна різдвяна екскурсія Львовом

Місце зустрічі: площа Ринок, біля входу до Ратуші.

Учасники зможуть дізнатися більше про історію зимового Львова та місцеві різдвяні традиції. Зібрані кошти спрямують на підтримку українських захисників. Час проведення та умови реєстрації повідомлять додатково на сайті lviv.travel.

6 січня – загальноміське освячення води

Час: 10:00.

Місце: площа Ринок, біля входу до Ратуші.

На площі відбудеться спільна молитва та освячення води. Також облаштують фотозону й сцену для виступів вертепів.

Додаткові майстеркласи та концерти у Шевченківському гаю