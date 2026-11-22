Мадрид, який ви ще не бачили: чим іспанська столиця може здивувати на Різдво
Мадрид варто побачити не лише влітку, а й узимку. У цей час іспанська столиця наповнюється різдвяними ярмарками, ковзанками та святковими вогнями.
Про особливості Мадрида взимку розповів журналіст Стівен Фелан у матеріалі для британського видання The Guardian. Він живе в місті вже 11 років і поділився місцями та традиціями, які роблять холодну пору року особливою.
Як Мадрид прикрашають до Різдва?
У грудні центральні вулиці Мадрида стають особливо людними. Найбільше відвідувачів збирається поблизу площі Пуерта-дель-Соль. Головні міські площі прикрашають великими різдвяними ялинками, на площах Іспанії та Колумба облаштовують ковзанки, а на Пласа-Майор відкривають святковий ярмарок із дерев'яними ятками. Особливого настрою додають самі мадридці: вони ходять за покупками в капелюхах із рогами оленів та іншими кумедними різдвяними прикрасами.
Як виглядає Мадрид на Різдво / інстаграм madrid.explore
Де побачити місто у святковому освітленні?
Різдвяними вогнями прикрашають не лише площі, а й фасади відомих будівель, наприклад, готелю Four Seasons та флагманського магазину іспанського бренду Loewe. Журналіст радить милуватися містом із тераси El Cielo de Montera. Звідти видно вулицю Гран-Віа та освітлений годинник будівлі Telefоnica. Ввечері зимовий Мадрид звідси нагадує Манхеттен 1930-х років.
Попри холод, місцеві продовжують відвідувати відкриті тераси ресторанів. Для гостей там облаштовують обігрівачі та пропонують пледи. А зігрітися традиційними напоями можна у старовинних закладах: у Vinicola Mentridana подають глінтвейн, а в La Venencia з 1922 року спеціалізуються на хересі. Тут пропонують п'ять його різновидів.
Яку традиційну страву скуштувати в Мадриді?
Головна зимова особливість регіону – cocido madrileno. Це ситна страва з нуту, локшини, капусти та різних видів свинини, яку подають у три етапи. Скуштувати її можна в ресторані Malacatin. Порції тут настільки великі, що, за словами власника Хосе Родрігеса, за понад століття роботи закладу лише троє відвідувачів змогли доїсти всю страву.
Де побачити засніжені краєвиди неподалік Мадрида?
Сніг у самій столиці випадає нечасто, проте побачити зимові пейзажі можна в горах Сьєрра-де-Гвадаррама, приблизно за 50 кілометрів від міста. Тут розташований палацово-монастирський комплекс Ескоріал, збудований за наказом короля Філіпа II близько 1580 року. Поблизу нього пролягають лісові стежки, що ведуть до гірських оглядових майданчиків. Звідти відкривається краєвид на Мадрид, який у ясну зимову погоду особливо виразно виділяється на тлі блакитного неба.
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