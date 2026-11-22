Мадрид варто побачити не лише влітку, а й узимку. У цей час іспанська столиця наповнюється різдвяними ярмарками, ковзанками та святковими вогнями.

Про особливості Мадрида взимку розповів журналіст Стівен Фелан у матеріалі для британського видання The Guardian. Він живе в місті вже 11 років і поділився місцями та традиціями, які роблять холодну пору року особливою.

Як Мадрид прикрашають до Різдва?

У грудні центральні вулиці Мадрида стають особливо людними. Найбільше відвідувачів збирається поблизу площі Пуерта-дель-Соль. Головні міські площі прикрашають великими різдвяними ялинками, на площах Іспанії та Колумба облаштовують ковзанки, а на Пласа-Майор відкривають святковий ярмарок із дерев'яними ятками. Особливого настрою додають самі мадридці: вони ходять за покупками в капелюхах із рогами оленів та іншими кумедними різдвяними прикрасами.

Як виглядає Мадрид на Різдво / інстаграм madrid.explore

Де побачити місто у святковому освітленні?

Різдвяними вогнями прикрашають не лише площі, а й фасади відомих будівель, наприклад, готелю Four Seasons та флагманського магазину іспанського бренду Loewe. Журналіст радить милуватися містом із тераси El Cielo de Montera. Звідти видно вулицю Гран-Віа та освітлений годинник будівлі Telefоnica. Ввечері зимовий Мадрид звідси нагадує Манхеттен 1930-х років.

Попри холод, місцеві продовжують відвідувати відкриті тераси ресторанів. Для гостей там облаштовують обігрівачі та пропонують пледи. А зігрітися традиційними напоями можна у старовинних закладах: у Vinicola Mentridana подають глінтвейн, а в La Venencia з 1922 року спеціалізуються на хересі. Тут пропонують п'ять його різновидів.

Яку традиційну страву скуштувати в Мадриді?

Головна зимова особливість регіону – cocido madrileno. Це ситна страва з нуту, локшини, капусти та різних видів свинини, яку подають у три етапи. Скуштувати її можна в ресторані Malacatin. Порції тут настільки великі, що, за словами власника Хосе Родрігеса, за понад століття роботи закладу лише троє відвідувачів змогли доїсти всю страву.

Як виглядає сocido madrileno / фото Canva

Де побачити засніжені краєвиди неподалік Мадрида?

Сніг у самій столиці випадає нечасто, проте побачити зимові пейзажі можна в горах Сьєрра-де-Гвадаррама, приблизно за 50 кілометрів від міста. Тут розташований палацово-монастирський комплекс Ескоріал, збудований за наказом короля Філіпа II близько 1580 року. Поблизу нього пролягають лісові стежки, що ведуть до гірських оглядових майданчиків. Звідти відкривається краєвид на Мадрид, який у ясну зимову погоду особливо виразно виділяється на тлі блакитного неба.

Де розташований Мардир: дивитись на картах