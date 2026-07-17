Чому річкові круїзи можуть виявитися вигіднішими за морські: і справа не лише у вартості

Багато мандрівників відразу відкидають річкові круїзи через їхню високу стартову ціну. Проте кінцева вартість такої подорожі нерідко виявляється більш вигідною, ніж здається на перший погляд. Усе залежить від того, що саме входить у ціну та за що доведеться доплачувати під час відпочинку.

Якщо раніше річкові круїзи вважалися відпочинком переважно для людей старшого віку, то зараз ситуація змінюється. Як повідомляє Euronews, за словами представників круїзної компанії A-ROSA, такий формат подорожей дедалі частіше обирають молодші туристи завдяки комфортному темпу, різноманітним маршрутам і можливості побачити кілька міст за одну подорож.

Також у вартість більшості річкових круїзів уже включено багато послуг, за які на морських лайнерах доведеться платити окремо. Крім того, конкуренція між компаніями стає дедалі сильнішою, через що туристам все частіше пропонують вигідні акції, знижки та бонуси.

Що вже входить у вартість річкового круїзу?

Однією з головних переваг річкових круїзів є пакет послуг, який турист отримує без додаткових витрат. Більшість європейських операторів вже включають у вартість щонайменше одну екскурсію у кожному порту, Wi-Fi, а також пиво та вино під час обіду та вечері. Деякі компанії також оплачують чайові.

Річкові круїзи пропонують більш приємний пакет послуг / фото Canva

Окремі оператори пропонують ще більше. Наприклад, у пакет можуть входити преміальні алкогольні напої, розширена програма екскурсій та інші послуги. Завдяки цьому турист може провести цілий тиждень на борту майже без додаткових витрат.

Ще одна особливість річкових суден – це їхній невеликий розмір. Зазвичай вони перевозять від 100 до 200 пасажирів, тому гостям не потрібно заздалегідь бронювати місця в ресторані чи стояти в довгих чергах на екскурсії.

Найбільший попит мають маршрути Рейном і його притоками, а також Дунаєм. Особливо популярною вважається долина Середнього Рейну, внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Також туристи часто обирають круїзи річками Дору в Португалії, Сеною у Франції та Роною.

Чому морський круїз часто обходиться дорожче, ніж здається?

На перший погляд морські круїзи можуть виглядати значно дешевшими. Проте базова ціна далеко не завжди відображає остаточну суму витрат. Після бронювання туристам нерідко доводиться окремо оплачувати чайові, пакети напоїв, берегові екскурсії та інші додаткові послуги.

У морських круїзах часто треба доплачувати за базові послуги / фото Canva

Наприклад, лише обов'язкові чайові можуть коштувати понад 16 доларів на людину за день, пише видання Forbes. Якщо додати пакет напоїв, який інколи перевищує 100 доларів на день на одну особу, загальна вартість відпочинку суттєво зростає. Тому хоча річкові круїзи зазвичай стартують приблизно від 2 500 – 4 500 доларів за тижневий маршрут, після посадки на судно туристи значно рідше стикаються з несподіваними витратами.

Коли річковий круїз стане кращим вибором?

Річкові круїзи особливо підходять тим, хто хоче побачити якомога більше міст за одну подорож. Популярні маршрути Дунаєм, Рейном чи долиною Дору передбачають майже щоденні зупинки, екскурсії та знайомство з історичними містами й об'єктами культурної спадщини. Крім того, кораблі зазвичай пришвартовуються безпосередньо у центрі міста, тому туристам не потрібно витрачати час на тривалі трансфери від портів.

Водночас морські круїзи залишаються більш привабливими для тих, хто шукає відпочинок із великими розважальними комплексами на борту. Сучасні океанські лайнери пропонують аквапарки, басейни, театральні шоу, численні ресторани та інші розваги, яких річкові судна зазвичай не мають. Крім того, туристи, які не планують купувати пакети напоїв, дорогі екскурсії чи додаткові послуги, можуть зробити морський круїз доволі бюджетним варіантом відпочинку.

Наприкінці експерти радять звертати увагу не лише на початкову ціну подорожі, а і на перелік послуг, які вже входять у вартість. Саме це допоможе зрозуміти, який круїз у підсумку буде вигіднішим і дозволить уникнути несподіваних витрат під час відпочинку.