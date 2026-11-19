Під час подорожей варто відходити від звичних туристичних маршрутів і відкривати міста з іншого боку. Саме на місцевих вулицях часто ховаються цікаві заклади, незвична архітектура та особлива атмосфера.

Рейтинг підготувала команда редакторів Time Out за участю міських редакторів та експертів, які добре знають місцеве життя. Під час оцінювання враховували гастрономічні заклади, магазини, нічне життя, вуличну атмосферу, активність місцевої спільноти та унікальні локальні бізнеси.

Яка вулиця стала найкрутішою у світі?

Перше місце посіла Song Wat Road – історична торгова вулиця китайського кварталу Бангкока, яка переживає творче відродження. Вона проходить паралельно до річки Чаопхрая. Колишні складські приміщення та старовинні торгові будинки поступово перетворилися на кав'ярні, незалежні галереї, дизайнерські магазини й ресторани.

Як виглядає вулиця Song Wat Road / інстаграм minghan1004

Попри появу нових закладів, вулиця зберегла традиційний характер. Тут і досі працюють сімейні підприємства та місцеві торговці, які сусідять із сучасними барами й магазинами. Важливу роль у розвитку району відіграє об'єднання Made in Song Wat. За останні чотири роки кількість його учасників зросла з 10 до 60 місцевих бізнесів. Вони організовують спільні вечері та районні заходи.

Туристам радять скуштувати парові булочки в Gu Long Bao, завітати до ресторану e-ga з тайськими стравами та спробувати незвичайні десерти з місцевих фруктів у FV. На вулиці також працюють кав'ярня Song Wat Coffee Roasters, бар We Didn't Land on the Moon Since 1987 та вінтажний магазин Soul Songwat.

Чим приваблює друга за рейтингом вулиця?

Друге місце посіла Golborne Road у західній частині Лондона. Вона стала одним із символів відродження цього району, де традиційна архітектура поєднується з різноманітною гастрономією, модою та нічним життям.

На одному кінці вулиці розташована відома бруталістська будівля Trellick Tower, яка стала місцем знімання кліпу британської співачки Лілі Аллен на пісню LDN. Поруч сформувалося так зване "Маленьке Марокко" – квартал із португальськими, марокканськими та близькосхідними закладами.

Як виглядає вулиця Golborne Road / інстаграм londoneverafter

Серед популярних місць: Cafe d'Oporto, Lisboa Patisserie, Falafel King та палестинське Maramia Cafe. В іншій частині вулиці розташовані дизайнерські магазини.

Також варто завітати до італійського ресторану Canteen та пабу Fat Badger, де щовечора грає жива музика. Поціновувачам вінтажного одягу радять магазин Rellik, який працює з 1999 року та спеціалізується на одязі відомих дизайнерських брендів.

Яка вулиця замкнула трійку?

Третє місце посіла пішохідна Fernandez de Enciso, яка проходить через район Villa Devoto на північному заході Буенос-Айреса. Ця місцевість стала особливо популярною завдяки розвитку гастрономічної сцени. Вздовж вулиці постійно відкриваються нові ресторани, кав'ярні та магазини.

Де розташована вулиця Fernandez de Enciso: дивитись на картах

Однією з головних локацій поблизу є площа Plaza Arenales. Вона стала місцем зустрічей місцевих жителів, а протягом року тут проводять винний ярмарок Wine District Fair, спортивні заходи, кінопокази просто неба та концерти.

Серед закладів, які радять відвідати, – ресторан El Pastificio de Pablos із домашньою пастою та Casa Lucca із терасою з видом на вулицю. Для знайомства з місцевою кавовою культурою можна завітати до історичної кав'ярні Stylo Cafe або спробувати спеціальну каву й випічку в Atelier Fuerza та Dominga.

Які ще 25 вулиць увійшли до рейтингу?

4. Vaasankatu – Гельсінкі, Фінляндія.

5. Neil Road – Сінгапур.

6. Boulevard Saint-Laurent – Монреаль, Канада.

7. Upper Lascar Row – Гонконг, Китай.

8. Rua do Forno do Tijolo – Лісабон, Португалія.

9. Beach Street – Джорджтаун, Малайзія.

10. Karl-Heine-Strasse – Лейпциг, Німеччина.

11. Beco do Bragança – Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

12. East Passyunk Avenue – Філадельфія, США.

13. Sanjo-dori – Кіото, Японія.

14. Wilshire Boulevard – Лос-Анджелес, США.

15. Chang Moi Road – Чіангмай, Таїланд.

16. Ząbkowska Street – Варшава, Польща.

17. Atlantic Avenue – Нью-Йорк, США.

18. York Road – Бірмінгем, Велика Британія.

19. Ebenezer Place – Аделаїда, Австралія.

20. Florida Road – Дурбан, Південно-Африканська Республіка.

21. Yuyuan Lu – Шанхай, Китай.

22. Heol Maengwyn – Махінллет, Уельс.

23. Mutrah Corniche – Маскат, Оман.

24. Ward Avenue – Сідней, Австралія.

25. Oyafuko Street – Фукуока, Японія.

26. Calle Alejandro Cárdenas – Пуерто-Ескондідо, Мексика.

27. La 70 – Медельїн, Колумбія.

28. Corniche des Almadies – Дакар, Сенегал.