Рейтинг країн за рівнем життя у світі: дані ООН за 2020 рік

Програма розвитку ООН (ПРООН) у щорічному звіті про розвиток людини складає Індекс людського розвитку (ІЛР) 189 країн. Індекс враховує охорону здоров'я, освіту та доходи в тій чи іншій країні, щоб забезпечити показник людського розвитку, який можна порівняти між країнами та з часом.

ІЛР вперше був опублікований в 1990 році з метою стати більш комплексним показником розвитку людства, ніж суто економічні показники, такі як валовий внутрішній продукт. Індекс включає три виміри людського розвитку:

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тривалість здорового життя;

рівень освіти;

економічний показник гідного рівня життя, що вимірюється величиною ВВП.

Різні показники використовуються для кількісної оцінки ефективності країн у кожному вимірі.

Показниками, використаними у звіті за 2020 рік, були:

тривалість життя при народженні;

очікувані роки шкільного навчання для дітей;

середні роки навчання у школі для дорослих;

валовий національний дохід на душу населення.

Показники використовуються для створення індексу здоров'я, індексу освіти та індексу доходу, кожен зі значенням від 0 до 1. Середнє геометричне з трьох індексів, кубовий корінь добутку цих індексів, є індексом людського розвитку. Значення вище 0,800 класифікується як дуже високе, від 0,700 до 0,799 високо, від 0,550 до 0,699 як середнє і нижче 0,550 як низьке.

Дані, що використовуються для обчислення ІЛР, в основному надходять від установ ООН та міжнародних установ, таких як Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Департаменту ООН з економічних та соціальних питань, Світового банку, Міжнародного валютного фонду та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Рідко, коли один із показників відсутній, використовуються моделі регресії між країнами. Завдяки вдосконаленим оновленням даних та методології, значення ІЛР не можна порівняти у звітах про людський розвиток, натомість кожен звіт перераховує ІЛР за деякі попередні роки.

ІЛР має кілька обмежень у вимірюванні людського розвитку країн. Є такі аспекти людського розвитку, які він не враховує, такі як нерівність та участь в управлінні. Це також середнє значення для великих груп людей, що не може показати детальнішу статистику розвитку для різних регіонів, етнічних груп чи статі.

Для вирішення одного з обмежень з урахуванням нерівності коригується індекс людського розвитку (IЛР) у звіті 2010 року, в якому зазначається, що "IЛР є фактичним рівнем людського розвитку (з урахуванням нерівності)" і "ІЛР можна розглядати як індекс "потенційного" людського розвитку".

До звіту про людський розвиток включаються 193 держави-члени Організації Об'єднаних Націй, а також Палестина та Гонконг, однак ІЛР недоступний для Північної Кореї, Монако, Науру, Сан-Марино, Сомалі та Тувалу. В цілому ІЛР доступний для 189 країн.

У 10-ку лідерів увійшли такі держави:

У 2020 році Україна посіла в цій таблиці 74 місце з такими показниками:

Таблицю закриває десятка найбідніших країн світу: Ємен, Еритрея, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Буркіна-Фасо, Малі, Південний судан, Бурунді, ЧАД, Центральноафриканська Республіка, Нігерія зайнявши відповідно від 179 до 189 місця з такими показниками:

Варто порівняти показники України із показниками найуспішнішої країни у 2020 році – Норвегії:

Детальніше із рейтингом країн можна ознайомитися на сайті Програми розвитку ООН.