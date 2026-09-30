"Це зіпсувало б мені день": як невинний знак в аеропорту спровокував паніку серед туристів

Перед польотом мандрівники і без того подумки перебирають усе, що залишили вдома, перевіряючи, чи нічого не забули вимкнути. Але один рекламний знак в аеропорту змусив пасажирів ще раз прокрутити в голові останні хвилини перед виходом із дому.

Рекламу розмістила Федеральна кредитна спілка Нотр-Дам, а фото знака опублікували на платформі Reddit. Замість того щоб просто розважити пасажирів, повідомлення спровокувало бурхливе обговорення та змусило деяких людей згадувати власні випадки з побутовими приладами.

Що так рознервувало пасажирів?

Знак був встановлений над головами людей, які проходили через термінал. Його задум полягав у тому, щоб пожартувати з типових переживань перед подорожжю, коли люди раптом починають сумніватися, чи замкнули двері, закрили вікна або вимкнули прилади.



Як саме виглядала реклама / фото Reddit

Проте частина мандрівників сприйняла жарт надто близько до серця. В обговоренні на Reddit одні користувачі сміялися з реклами, а інші зізнавалися, що після неї точно почали б перевіряти, чи все залишили вдома безпечно. Один із коментаторів заявив, що через ОКР такий знак міг би повністю зіпсувати йому день. Інший назвав задум "диявольським".

Деякі користувачі розповіли про власні способи уникнути сумнівів після від'їзду. Один із них зізнався, що щоразу фотографує плиту перед виходом із дому. Якщо дорогою виникають сумніви, він може просто переглянути фото.

Інший коментатор поділився значно серйознішою історією. Перед міжнародним рейсом він прасував сорочку, але після повернення додому через два тижні виявив, що праска весь цей час залишалася увімкненою. Прилад стояв на максимальному нагріванні біля журнального столика, а поруч був килим.

У результаті на ньому залишився глибокий опік, проте будинок не загорівся. Після цього випадку чоловік став значно уважнішим і тепер перевіряє все двічі перед виходом.

Попри те що для частини пасажирів знак став причиною зайвих переживань, інші оцінили задум. Користувачі зазначали, що реклама точно запам'яталася людям.