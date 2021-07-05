Рафтинг в Україні: 5 місць, куди слід поїхати на сплав по річці у липні

Якщо ви любите драйв, красиві пейзажі і ландшафти, то варто спробувати рафтинг. Це ідеальне поєднання адреналіну і небезпеки з неймовірними краєвидами.

Рафтинг – це командні, парні або поодинокі сплави бурхливими річками на різного роду плавальних засобах. Насправді в Україні дуже багато місць для сплавів по річці, але Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує 5 найпопулярніших.

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Рафтинг на Чорному Черемоші

Рафтинг тут максимально цікавий і драйвовий, адже Чорний Черемош відомий своїми складними порогами. Він є найбільш стабільним за наявністю необхідного рівня води для проведення сплавів, тому рафтинг випробовують до жовтня.

Найвідомішою й екстремальною трасою на Чорному Черемоші вважається відрізок від селища Дземброня до Красника. У нього входить найскладніший поріг всього маршруту – Гук, 3-го рівня складності.

Рафтинг на Мигійських порогах

Поціновувачам екстриму в липні варто вирушити на Південний Буг. Найцікавіша й екстремальна ділянка – Мигійські пороги. Гірський край серед степових просторів ще називають маленькою Швейцарією.

Ці місця приваблюють любителів рафтингу і водного слалому. Рафтинг Південним Бугом підходить і початківцям-екстремалам: на відміну від гірських карпатських річок, вода тут не крижана, а тепла.

Для любителів ландшафту тут є прямовисні скелі, мальовничі ущелини, водоспади і незаймана природа парку "Бузький Гард".

Рафтинг на річці Прут

Одна з найвідоміших, екстремальних і цікавих річок України. Тут необхідно бути особливо пильними, обережними і впевненими в роботі з веслом.

Прут цінують через характер течії, складні пороги і більш пізній сезон для сплаву.

Основні пороги і перевали розташовані на ділянці від Ворохти до Яремчі.

Рафтинг на Десні

Найдовша притока Дніпра вважається найпопулярнішою річкою для сплавів на Київщині.

Завдяки швидкій течії і незначному перепаду висот сплав по ній проходить досить гладко, але потрібно постійно враховувати перешкоди у вигляді мілин і дерев.

Сплавлятися на Десні починають із квітня і продовжують аж до кінця вересня.

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Рафтинг на Тетереві

Популярною серед рафтерів є і річка Тетерів, як характеризується досить швидкою течією і цікавими маршрутами з навісними мостами. Особливістю цього сплаву – є каньйони: Коростишівський, Мармуровий та Високий камінь з озером.

Сезон тут починається з кінця весни і триває до жовтня.

Загалом в Україні немає надскладних рафтингових маршрутів, більшість порогів відносять до 2 – 3-го рівня складності.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об'єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому зможете взяти з собою все, що завгодно.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:



Вдалого сплаву! ​