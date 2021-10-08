Рада ЄС оновила список країн "зеленої" зони: хто залишився у ньому

Європейський союз оновив список "зелених" країн. Рада ЄС рекомендує відкрити кордони для туристів цих держав.

Станом на сьогодні з переліку не виключили жодну з країн. Україна залишається в ньому ще на 14 днів.

До теми ЄС залишить Україну у "зеленому списку" щонайменше на 2 тижні

ЄС оновив список "зелених" країн

Попри те, що Рада Євросоюзу не виключила жодної країни, додала до переліку Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

У список входять наступні країни:

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Йорданія;

Кувейт;

Нова Зеландія;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Україна;

ОАЕ;

Уругвай;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Зазначається, що необхідно також поступово скасувати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних регіонів Китаю Гонконгу та Макао.

Критерії для визначення третіх країн, для яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну реакцію на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

Наступний перегляд "зеленого" списку відбудеться через два тижні.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Україну виключать зі списку країн "зеленої зони" за умови суттєвого збільшення цифр захворюваності.