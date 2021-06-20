Ідеально для туристів з дітьми: авіакомпанія Qatar Airways проводить спецакцію на рейсах з Києва

Плануючи омріяний відпочинок потрібно розглядати всі пропозиції та обирати найвигідніші. Одним з найдорожчих пунктів у списку витрат – квиток на літак, зокрема й дитячий.

Що ж, тепер діти можуть летіти безкоштовно з Києва в супроводі дорослих в рамках нової акції авіакомпанії Qatar Airways. До речі, вона отримала звання найкращої у світі за версією Skytrax 2019.

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Як стати учасником акції

Для цього необхідно перейти на сайт Qatar Airways з 18 по 25 червня 2021 року або скористатися мобільним додатком авіакомпанії в ці дати. Після введення в формі бронювання дати вильоту, прильоту, маршруту і кількості пасажирів треба вказати KIDS в поле промо-код. Після цього можна виконувати пошук рейсів.

Розмір знижки

Система зменшить підсумковий рахунок за допомогою обнулення тарифу для дітей. Доплатити необхідно буде тільки аеропортові збори. Промо-код використовується для деяких тарифів економкласу Convenience і Comfort.

Щоб дізнатися, чи знижка по промо-коду KIDS застосована успішно, пасажир повинен перевірити наявність спеціального значка – бордовий купон і напис "промо-код успішно використаний".

Особливі умови

Промо-код не об'єднується з іншими акціями та пропозиціями Qatar Airways. Для того, щоб тариф на дитину був обнулений, в одному бронюванні його повинен супроводжувати дорослий. Тобто якщо летить двоє дорослих і дві дитини, діти отримають нульовий тариф. Якщо летить один дорослий і двоє дітей, система обнулить тариф тільки на одну дитину.

Куди можна полетіти

Акція діє для вильоту з Києва на багато популярних курортів. Зокрема Бангкок, Коломбо, Дар-ес-Салам, Балі, Пхукет, Мальдіви, Пенанг, Сейшели, Занзібар, Дубай, Шарджа.

Акція дозволяє забронювати авіаквитки на рейси, щовключно.

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