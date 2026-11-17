У більшості людей Африка асоціюється насамперед із безмежними пустелями. Проте принаймні розмаїття тваринного світу змусить вас подивитися на Африку як на стрічку екзотичного пригодницького фільму. Разом із тим пустелі можуть бути не такими вже й передбачуваними та одноманітними.

Доволі оригінальну розвагу, яку можна втілити в Намібії, показала українська блогерка Влада Юрченко. Відео з тим, як вона стрімко "летить" піщаними дюнами, назбирало десятки тисяч уподобань у мережі.

Як з'їхати з дюни в Намібії?

Українка обрала для свого відпочинку незвичну країну – Намібію. Вона славиться, зокрема, однією з найстаріших пустель у світі, вік якої оцінюється приблизно в 55 мільйонів років.

Влада Юрченко показала, як з'їжджала з однієї з дюн серед африканських пісків на невеличкому килимку. Швидкий спуск вилився в не найприємнішу зупинку, однак завершилася така мандрівка благополучно.

Українка "летить" з піщаної гори в Намібії: дивіться відео

Блогерка свій "заїзд" продемонструвала з гумором. Така подача знайшла відгук у користувачів, хоч вони й переживали за те, чи не сильно зашкодив дівчині пісок.

А дехто побачену розвагу й африканські пейзажі порівнював із "Пригодами Аладдіна", де персонажі, подібно до блогерки, літали на килимку, хоч і не по дюнах.

Загалом же піски Намібії приховують чимало легенд. Та це далеко не все, чим може здивувати ця африканська країна.

Що відомо про Намібію?

Намібія має багатенько незвичайних особливостей, зокрема через своє географічне положення. Тут розташований другий за величиною каньйон у світі – Фіш-Рівер, який простягається на 160 кілометрів і сягає 550 метрів завглибшки. Також країна має один із найнижчих показників густоти населення у світі – близько трьох людей на квадратний кілометр. Це пов'язано, власне, з пустелями. А вони в країні непрості.

У Намібії розташовані одні з найвищих піщаних дюн світу, висота яких перевищує 300 метрів. А пустеля Наміб, вік якої оцінюють приблизно у 55 мільйонів років, вважається однією з найдавніших на планеті.



Пустеля Наміб / Unsplash

Завдяки сухому клімату та відсутності міського освітлення країна також є чудовим місцем для спостереження за зорями. Ще одна особливість Намібії – найбільша у світі популяція гепардів, яка налічує приблизно 2500 – 3000 тварин. Узбережжя країни відоме як Узбережжя скелетів через численні корабельні аварії.

Крім того, в Намібії збереглися понад 2500 стародавніх наскельних гравюр у Твайфелфонтейні, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Країна також відома метеоритом Хоба масою близько 60 тонн – найбільшим із будь-коли знайдених на Землі. А на мисі Кейп-Крос розташована одна з найбільших у світі колоній морських котиків, чисельність якої під час сезону розмноження сягає приблизно 100 тисяч особин.



Морські котики в Намібії / Unsplash

Окрім морських котиків, у пустелі можна зустріти також слонів і носорогів. Докладніше про цікаві факти, пов'язані з Намібією, читайте в матеріалі 24 Каналу.