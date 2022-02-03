Пульт освітлення, сенсорний злив у вбиральні й не тільки: Укрзалізниця показала нові вагони

В Укрзалізниці похвалилися 5 новими пасажирськими вагонами. Вони оснащені сучасною технікою.

Ці нові купейні вагони, а також 2 вагони типу СВ, отримані у минулій партії, поповнять склад поїзда №15/16 сполученням Харків – Рахів.

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Укрзалізниця показала нові вагони: що змінилося

Крюківський вагонобудівний завод продовжує з випередженням графіку постачати УЗ вагони, замовлені минулого року за кошти держбюджету. Так, Укрзалізниця прийняла чергові п'ять нових пасажирських купейних вагонів,

– йдеться у повідомленні.

Як пише пресслужба Укрзалізниці, до конструкції отриманих у цій партії вагонів виробник вніс точкові зміни задля збільшення зручності, зокрема:

додано контрастні маркування для людей з порушеннями зору;

встановлено додатковий пульт керування освітленням у купе;

тестуються безконтактні сенсорні кнопки зливу у вбиральні.

Який вигляд мають нові вагони / Фото УЗ



Крім того, вагони традиційно обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією дверей купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника.

Також вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та оснащені системами відеоспостереження в загальних зонах вагонів, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.