Не лише Карлів міст: 5 місць у Празі, які варто обов'язково побачити

У Празі є чимало відомих місць: Карлів міст, Празький град, собор Святого Віта, Староміська площа та Астрономічний годинник. Вони вже давно стали символами міста, тож саме їх найчастіше хочуть побачити туристи.

Однак за межами головних туристичних маршрутів чеська столиця має ще чимало інших місць, які варто побачити, пише Interia Kobieta. Для тих, хто планує у майбутньому мандрівку до Праги, радимо звернути увагу на кілька цікавих локацій.

Які місця у Празі варто побачити?

Вишеград – пагорб з краєвидами на Влтаву

Це місце підійде для тих, хто шукає у Празі спокійну атмосферу. Тут є зелені алеї та оглядові майданчики, звідки відкривається краєвид на місто і Влтаву. Дістатися сюди з центру міста можна громадським транспортом.

На території Вишеграда розташовані базиліка Святих Петра і Павла. Також тут можна побачити романську ротонду Святого Мартіна – найстарішу збережену будівлю на пагорбі.

Ботанічний сад

Відпочити від міської метушні можна у ботанічному саду, який складається з тематичних зон. Ту є японський сад, виноградники, ділянки з водними рослинами, колекції видів з пустельних регіонів, а також зона, присвячена бджолам.

Крім того, тут є велика теплиця, де відвідувачі можуть побачити тропічну рослинність. Сад розташований на височині, тому звідси відкриваються гарні краєвиди на Прагу.

Гребівка

У парку Гавлічкові сади, який називають Гребівкою, розташована одна з найцікавіших пам’яток Праги – Гротта. Грот створили під час облаштування саду навколо вілли Моріца Грьобе. Його задумували як штучну скельну споруду в дусі європейських романтичних садів.

Та крім казкової атмосфери з кам’яними стінами, сходами і невеликими проходами, у парку ще на що подивитись. Тут є алеї, тераси, ставок, невеликий водоспад і виноградники.

Кампа – острів у Влтаві

У самому центрі Праги розташований острів на Малій Страні. Попри центральне розташування, тут набагато спокійніше, ніж на туристичних маршрутах.

Кампа відома сучасним мистецтвом. Тут встановлені три величезні бронзові скульптури дітей чеського художника Давида Черного. Інсталяція "Немовлята" зображує дітей із штрих-кодами замість облич. Кожна така фігура важить близько 800 кілограмів.

Єлені Прикоп

Ненадовго сховатися від туристичного шуму можна у мальовничій природній ущелені площею понад 8 гектарів, що розташована нижче замкового пагорба. Сюди можна прийти, щоб зробити паузу після відвідування Празького граду та інших центральних пам’яток.

І хоч поїздку до Праги складно уявити без Карлового мосту, Собору Віта чи Празького граду, але хоча б на кілька годин можна відійти від головних туристичних маршрутів, щоб побачити інший бік чеської столиці.