З приватним пляжем та привидом: у Шотландії продають руїни села за 173 тисячі доларів

У центральній частині Шотландії виставили на продаж руїни села Лоуерс. Вартість земельної ділянки у 1,2 гектара на узбережжі озера Лох-Тей оцінили у майже у 173 тисячі доларів. Але є нюанс: тут досі ніби то живе дух власниці села.

Наприкінці XVII століття в цій садибі проживала остання господиня – провісниця Мері Кемпбелл. Тут також збереглися стіни старого млина, пекарні, церкви та, власне, житлового будинку.

До теми Не гірші, ніж за кордоном: найкращі острови України для літнього відпочинку

Що відомо про "елітну" земельну ділянку

Продажем земельної ділянки займається агенція з нерухомості Goldcrest Land & Forestry Group. Вони називають низку переваг цієї території. Зокрема, право на риболовлю, дозвіл на спуск човна, зона для кемпінгу та барбекю напівдревні рідні ліси та дрібні деталі привида, але найголовніше – чиста природа з неймовірними краєвидами.

За даними Голдкреста, тут проживали люди лише до 1926 року. Під час перепису 1841 року в селі проживало 17 людей, а у 1891 році їх було лише 7. А під час останнього вони пішли з села зовсім.

Мальовнича місцина в Шотландії / Фото Goldcrest Land & Forestry Group

Власниця – привид

Про останню власницю Мері Кемпбелл тут ходять легенди. Вона відома своїми пророцтвами. Жіночка передбачила прибуття "вагонів – пожежників" (поїздів) та "кораблів, що рухаються димом" (пароплавів).

Власниця села також заявила, що сільська церква зруйнується, коли сусідній ясень досягне висоти свого шпиля - і коли це сталося, церква сильно постраждала від грози. А потім Кемпбелл завбачила, що будівлю не поновлять. І це також сталося – камені для церкви залишили на березі ріки, звідки їх змило бурею.

Агенція з нерухомості про земельну ділянку: відео