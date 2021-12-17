Поїздка тривалістю у 3 тижні: з'явився найдовший в історії залізничний маршрут

У Лаосі проклали колію між містами Ботен та В'єнтьян. Новий залізничний маршрут став найдовшим в історії людства.

Він простягнувся на 18 650 кілометрів і пролягає територією 13 держав. У такий спосіб, тепер із Лісабону до Сінгапуру можна дістатися залізницею.

Читайте також Укрзалізниця запустила найдовший пасажирський маршрут: що про нього відомо

У Євразії з'явився найдовший в історії залізничний маршрут

Його спорудженням займався Китай в межах програми "Один пояс, один шлях".

Так, маршрут поєднує португальську столицю Лісабон, що на крайньому заході Європи, і Сінгапур, що в Південно-Східній Азії. Він проходить територією 13 держав, зокрема Німеччиною, Іспанією, Францією, Росією, Китаєм, Монголією, Лаосом, Таїландом і Малайзією.



Карта найдовшого залізничного маршруту / Epic Maps / Twitter

Деякі відрізки маршруту можна проїхати потягами підвищеної комфортності, інші – на швидкісних чи звичайних приміських.

Як відомо, не всі рейси йдуть один за одним, тож, в деяких локаціях-пересадках, як-от Лісабоні, Мадриді та Парижі, доведеться зупинятися на одну ніч. Натомість в Москві та Пекіні на дві ночі.

Скільки триватиме подорож

За словами експерта з міжнародних залізничних перевезень Марка Сміта, цей маршрут точно користуватиметься популярністю, адже дозволить дістатися з Європи до Азії та навпаки.

З урахуванням пересадок весь шлях триває близько трьох тижнів, щонайменше 21 день. Ціна поїздки становитиме приблизно 1 200 євро.

Втім, щоб здійснити повноцінну подорож найдовшим залізничим маршрутом у світі, доведеться зачекати принаймні рік, оскільки в деяких з країн діють COVID-обмеження.