Як зекономити гроші і пережити спеку: поради для тих, хто зібрався у серпні в Рим

Поїздка у Рим в серпні може бути дуже виснажливою. Сильна спека, натовпи туристів і довгі черги точно не сприяють комфортим прогулянкам. Тож правильне планування допоможе уникнути типових помилок, заощадити час і зробити знайомство з Вічним містом у серпні значно приємнішим.

Користувачка тіктоку @natalsw відвідала Рим влітку і поділилася корисними порадами з іншими туристами, які планують подорож у це місто.

Які поради дала українка тим, хто зібрався у Рим?

1. Перше, що варто зробити після приїзду у Рим, – це спуститися в метро і купити проїзний у червоному автоматі. Він діє на метро і на автобуси, тому користуватися дуже зручно.

2. У літні місяці в Римі варто прокидатися якомога раніше. Якщо хочете побачити місто без натовпу туристів, то іншого варіанту просто не існує. Українка прокинулася о 4:30, щоб зробити фото біля фонтану Треві без інших людей. Це був найкращий час, щоб дослідити місто і насолодитися його архітектурою. За словами дівчини, о 7 ранку біля Пантеону взагалі нікого не було.

3. Не купуйте щоразу нову воду у магазині, а збережіть пляшку і наповнюйте її водою у міських фонтанах. Це зекономить чимало грошей, адже в сильну спеку постійно хочеться пити. Фонтанів з питною водою у Римі є понад 2,5 тисячі, а знайти найближчий можна у застосунку I Nasoni di Roma.

4. Якщо спека вже дуже сильна і гуляти стало нестерпно, то вирушайте у віллу Боргезе. На території є багато зелені і дерев, які створюють тінь, тож перебувати тут значно комфортніше. Крім того, за 5 євро можна поплавати на човнику.

5. Щоб побачити Рим з гори, підійміться на оглядовий майданчик монумента Вітторіано, вхід на який є безкоштовний. Тут відкривається найкрасивіша панорама на Вічне місто.

6. Одна з найцікавіших розваг у місті – тур Забронюйте тур на скутері Vespa. За 30 євро туристів півтори години кататимуть з вітерцем найкрасивішими вуличками Риму.

Українка дала корисні поради усім, хто їде в Рим: відео

7. За словами українки, у Римі смачно всюди – і в ресторанах, і в маленьких закладах, де готують їжу на виніс. Обов'язково у місті треба скуштувати справжнє італійське джелато, ось кілька локацій, де воно дуже смачне:

Venchi – тут варто постояти у довгій черзі;

Come il Latte – одна з найвідоміших джелатерій в Римі, яку часто радять місцеві;

Gelateria del Teatro – тут пропонують нестандартні поєднання. Наприклад, малина з шавлією або лимон із базиліком;

Giolitti – легендарна джелатерія, яка працює ще з 1900 року.

Limonino – тут морозиво подають у справжньому лимоні.

8. Ввечері обов'язково треба завітати на площу Piazza Trilussa, щоб поспівати і потанцювати під італійські пісні.