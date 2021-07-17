Повисла догори дриґом: стюардеса підкорила мережу новим акробатичним трюком

Мережу підкорило нове фото стюардеси американських авіаліній. Бортпровідниця повисла на руках вниз головою, чи здивувала своїх підписників.

Мовиться про акаунт про стюардес, де вони радо показують життя членів екіпажу. Допис вже зібрав понад 3,5 тисячі вподобань.

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Що відомо про акробатичний трюк бортпровідниці

На знімку бортпровідниця показала акробатичний трюк: вона повисла вниз головою, зачепившись руками за край багажної полиці. При тому її ноги були витягнуті паралельно до підлоги, що дозволило їй тримати рівновагу під час виконання цього елементу.

Стюардеса одягнена в темно-синю міні-спідницю і жакет з коротким рукавом.

Користувачі мережі оцінили задум бортпровідниці та залишили захоплені коментарі.

"Ви виглядаєте приголомшливо, відмінна гнучкість";

"Акробатка!";

"Ви колишня гімнастка?" тощо.