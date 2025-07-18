Ситуація пояснила провідниця Укрзалізниці у своєму тіктоці, передає 24 Канал.

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Чи можна сісти у потяг на наступній станції?

Провідниця зазначила, що можна. Цю інформацію вона підтвердила в одному зі своїх відео. За її словами, якщо пасажир запізнився, він має право сісти в потяг на будь-якій наступній зупинці за маршрутом – але важливо, щоб квиток залишався дійсним, тобто дата, напрям і місце вказані правильно.

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Цей лайфхак неабияк потішив користувачів соцмереж, які жартують, що така інформація "рятує життя", особливо влітку, коли квитки важко купити, а запізнення через затори – не рідкість.

Ця ж порада стане у нагоді, якщо квитків з вашої станції відправлення немає. Ви можете купити квиток на потяг зі станції, яка є раніше за вашу, а сісти вже там, де вам потрібно.

Провідниця відповіла на популярне питання: дивіться відео

Порада на майбутнє: зберігайте спокій, не панікуйте – краще сядьте на наступній зупинці, ніж втратите квиток або наражатимете себе на небезпеку, намагаючись "вскочити" в потяг в останню мить.