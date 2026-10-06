Іспанія та Греція потерпають від повеней: які популярні курорти постраждали та чи безпечно їхати

Сильні дощі та раптові повені протягом останніх днів спричинили серйозні проблеми в популярних туристичних регіонах Іспанії та Греції. Через негоду затоплює дороги та будинки, пошкоджено інфраструктуру, а місцеві рятувальники отримують сотні викликів.

Видання Time Out дослідило ситуацію та розповіло, які райони постраждали найбільше і що варто врахувати туристам, які вже запланували поїздку до цих країн.

Де в Іспанії ситуація з повенями найскладніша?

Найбільше від негоди постраждала Каталонія на північному сході Іспанії. Через сильні опади з берегів вийшли річки Дарро та Рідаура, а жителів прилеглих районів закликали залишатися вдома. Для Барселони та Жирони влада оголосила червоний рівень небезпеки.

Наслідки негоди відчувалися і 5 жовтня. За даними Time Out, у регіоні рятувальники отримали та опрацювали понад 1 500 викликів. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав ситуацію в Каталонії "дуже складною". У неділю в регіоні загинули двоє людей.

Що відбувається на Криті?

Не менш складною останніми днями залишається ситуація на грецькому острові Крит. Минулого тижня там пройшли сильні зливи та грози, які спричинили раптові повені. На острові діяв червоний рівень небезпеки, а найбільше постраждали райони Ретимно, Іракліон і Ханья. Вода пошкодила дороги, будинки та ферми. Через небезпечні погодні умови в кількох районах також закривали школи.

Особливо великі обсяги опадів зафіксували на плато Ласіті: там випало 440 міліметрів дощу, через що зазвичай суха територія перетворилася на водойму. На Криті негода також спричинила загибель людини. Фермер із регіону Ретимно загинув після того, як його знесла повенева вода. Ще двоє людей потрапили до лікарні після обвалення мосту.

Чому Іспанію та Грецію накрили сильні зливи?

В Іспанії негоду пов'язують із явищем DANA, яке часто впливає на східне узбережжя країни восени. Вологе повітря над Середземним морем зустрічається з холодними потоками, що може спричиняти потужні грози. Під час нинішнього шторму випало майже 203 міліметри дощу.

Крім того, у суботу ввечері близько 18 тисяч людей залишилися без електрики. На Криті причиною повеней стали сильні грози. Станом на 15:10 у неділю на острові зафіксували 91 міліметр опадів. На Ласітійському плато їхня кількість була значно більшою, понад 440 міліметрів.

Чи варто зараз їхати до постраждалих регіонів?

В Іспанії влада протягом неділі та понеділка продовжувала рекомендувати відмовитися від необов'язкових поїздок навіть після припинення дощів. Ситуація залишається потенційно небезпечною через наслідки негоди. Тим, хто має найближчим часом подорож до Каталонії або Криту, варто регулярно стежити за місцевими новинами та безпосередньо зв'язатися зі своїм туристичним оператором.