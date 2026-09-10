З Німеччини до Праги лише за 10 євро: що відомо про новий маршрут від Leo Express

Подорож між Німеччиною та Чехією може обійтися значно дешевше, ніж можна очікувати. Новий маршрут приватного чеського перевізника дозволяє дістатися до Праги з кількох німецьких міст, а найдешевші квитки коштують лише 10 євро.

Маршрут був запущений чеським перевізником Leo Express. Про бюджетний варіант поїздки у своєму тіктоці розповіла користувачка liudmyla.rusina, яка проживає в Німеччині. За її словами, якщо придбати квиток завчасно, поїздка з Франкфурта-на-Майні до Праги коштуватиме лише 10 євро.

Які міста Німеччини з'єднали з Прагою?

Повний маршрут включає Франкфурт-на-Майні, Ганау, Фульду, Айзенах, Готу, Ерфурт, Ваймар, Лейпциг, Дрезден, Бад-Шандау та Прагу. Найдешевші квитки на маршрут коштують від 10 євро. Таку ціну можна знайти за умови завчасного бронювання. Вартість залежить від міста відправлення та наявності дешевих тарифів. Поїздка з Франкфурта-на-Майні до Праги займає близько 10 годин 10 хвилин.

Поїздка з Франкфурта-на-Майні до Праги: дивитись відео

Які види місць є у поїзді?

На маршруті доступні сидячі та спальні місця. Однак кількість спальних обмежена, тому такі квитки потрібно купувати завчасно. Наприклад, вартість спального місця з Дрездена становить від 38 євро.

Як придбати та повернути квиток?

Квитки можна придбати на сайті Leo Express або через мобільний застосунок перевізника. Під час купівлі також доступна українська мова. Доступним є і повернення квитка.

Якщо користувач має акаунт на сайті або в застосунку Leo Express, кошти повертають у вигляді бонусів. Якщо квиток придбали без створення акаунта, гроші можна повернути на банківську картку. У такому випадку стягується комісія у розмірі приблизно 1,20 євро.