Найбільший у світі АН-225 Мрія наразі проходить технічне обслуговування. Поки літак-гігант не літає, його командир Дмитро Антонов вирішив провести для глядачів свого YouTube-каналу екскурсію потаємними приміщеннями.

Як пояснив командир, не усі пілоти з екіпажу лайнера встигли відвідати ці приміщення. Що там приховано – далі. Цікаво ТОП-5 найкращих курортів Європи, де можна покататись на лижах

Хвіст та багажний відсік

Потаємні приміщення літака Мрія: командир провів екскурсію / Фото avianews

Мрія має найбільший вантажний відсік серед усіх наявних літаків. У хвостовій частині розташоване велике приміщення, яке, однак, непридатне для перевезення речей. У хвості Мрії допускається перевозити предмети завважки не більше переносних сходів.

З хвостового відсіку можна пройти до пасажирської кабіни персоналу борту. Таких кабін 2: перша – для пілотів у носовій частині лайнера, друга – для техніків.

Пасажирський та технічні модулі

У пасажирському модулі є аварійні двері і 2 надувні плоти, у яких можуть поміститися до 46 осіб, тобто всі присутні на борту.

Модуль для технічного персоналу нагадує плацкартний вагон. Тут 2 місця для сидіння та повноцінні спальні місця. Також тут є кухня з духовкою, холодильником і кип'ятильниками.

Екскурсія по АН-225 Мрія