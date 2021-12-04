Потаємні приміщення літака Мрія: командир провів екскурсію
Джерело:avianews
Найбільший у світі АН-225 Мрія наразі проходить технічне обслуговування. Поки літак-гігант не літає, його командир Дмитро Антонов вирішив провести для глядачів свого YouTube-каналу екскурсію потаємними приміщеннями.
Як пояснив командир, не усі пілоти з екіпажу лайнера встигли відвідати ці приміщення. Що там приховано – далі.
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Хвіст та багажний відсік
Мрія має найбільший вантажний відсік серед усіх наявних літаків. У хвостовій частині розташоване велике приміщення, яке, однак, непридатне для перевезення речей. У хвості Мрії допускається перевозити предмети завважки не більше переносних сходів.
З хвостового відсіку можна пройти до пасажирської кабіни персоналу борту. Таких кабін 2: перша – для пілотів у носовій частині лайнера, друга – для техніків.
Пасажирський та технічні модулі
У пасажирському модулі є аварійні двері і 2 надувні плоти, у яких можуть поміститися до 46 осіб, тобто всі присутні на борту.
Модуль для технічного персоналу нагадує плацкартний вагон. Тут 2 місця для сидіння та повноцінні спальні місця. Також тут є кухня з духовкою, холодильником і кип'ятильниками.
Екскурсія по АН-225 Мрія