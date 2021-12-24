"Порятунок у горах": як працює новий мобільний застосунок для піших туристів

На початку грудня у Міністерстві внутрішніх справ України презентували мобільний додаток для туристів, які полюбляють самостійно мандрувати в горах. Якщо людина потрапила у біду, він дозволить контролювати її пересування.

Йдеться про застосунок "Порятунок в горах". Днями гірські рятувальники протестували систему пошуку потерпілих саме у додатку та оприлюднили результати.

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У ході практичних занять в гірській місцевості в районі селища міського типу Славське здійснено тестування роботи системи пошуку та порятунку потерпілих в гірській місцевості "Порятунок в горах",

– йдеться у повідомленні.

Як працює додаток: результати тестування

встановлення програми "Порятунок в горах" не вимагає надмірних зусиль;

повідомлення про потребу в допомозі надійшло до оператора швидко, зворотний зв'язок відбувся оперативно;

визначення місця потерпілого відбувається автоматично та висвітлюється в оператора;

система працює без збоїв у роботі, а інтерфейс зручний та простий.

Так, рятувальники рекомендують туристам, що мандрують гірською місцевістю, задля власної небезпеки встановлювати додаток "Порятунок в горах".

"Порятунок в горах": що відомо

Додаток доступний для ОС Android та iOS. Він є дуже важливим, адже в горах є ділянки, де відсутнє мобільне покриття, через що заблукалі туристи не можуть викликати допомогу.

Застосунок призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, зокрема:

передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в горах;

голосових дзвінків.

"Порятунок в горах" дозволяє верифікованим користувачам одним натиском надіслати до гірської пошуково-рятувальної служби сигнал SOS з точними координатами місця події, або ж зателефонувати, якщо є така можливість.

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