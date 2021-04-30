У Португалії відкрили найдовший у світі підвісний міст: захопливі кадри

Над річкою Пайва, що на півночі Португалії, відкрили найдовший у світі підвісний пішохідний міст. Його довжина сягає аж 516 метрів.

У неділю, 2 травня, проведуть офіційну церемонію відкриття. Проте відомо, що місцеві жителі вже почали ним користуватися.

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Що відомо про 516 Arouca

Цей міст розташований на висоті 175 метрів. Конструкцію зводили, починаючи з 2019 року. Вартість виконаних робіт оцінили у 2,3 мільйона євро.

Завдяки своїй довжині мосту 516 Arouca вдалося побити попередній рекорд. Раніше найдовшим мостом вважався 494-метровий міст імені Чарльза Куон у швейцарських Альпах.



Найдовший підвісний міст у світі / Фото AFP

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Реакція влади та місцевих жителів

Коментуючи завершення будівництва, очільниця міста Арока Маргаріда Белен назвала міст "фундаментальною пам'яткою для регіону".

Хоча саме будівництво завершили дещо раніше, але урочисте відкриття є важливим, адже дозволяє відновити нашу туристичну діяльність,

– наголосила вона.

Місцеві жителі позитивно оцінюють реалізований проєкт. "Коли я вперше почув про це, то не повірив. Сьогодні я дуже пишаюся тим, що там опинився", – зазначив Марсіо Соарес.

Найдовший у світі підвісний пішохідний міст: дивіться відео