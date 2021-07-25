Португалія відкривається для українців: що потрібно для в'їзду

Українці зможуть вільно подорожувати до Португалії. Свої кордони країна відкриє вже з 26 липня.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що "країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС".

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Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС,

– повідомив Кулеба.

Він також порадив українцям: "перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в'їзду до країн на нашій інтерактивній мапі".

На порталі МЗС України наразі зазначено, що громадянам України дозволений лише тимчасовий в'їзд. Правило діє з 00:00 26 липня до 23:59 08 серпня.

Чинними залишаються такі вимоги:

ПЛР-тест має бути зроблений не раніше за 72 години до в'їзду;

Швидкий тест має бути зроблений не раніше за 48 годин до в'їзду.

"Також дозволено прибуття до Португалії з будь-якою метою мандрівникам, зокрема, громадянам України, які мають чинний європейський (виданий в будь-якій країні ЄС) COVID-сертифікат", – мовиться у повідомленні.