Португалія скасовує тести для вакцинованих мандрівників

Країни продовжують скасовувати обмеження, пов'язані з COVID-19. Португалія також вирішила відмовитися від однієї з вимог.

Йдеться про надання негативного тесту на коронавірус від пасажирів по прибуттю. Про це заявив уряд країни.

Читайте також Саудівська Аравія змінює правила в'їзду: що нового

Португалія скасує тести для вакцинованих туристів

Негативні тести більше не будуть потрібні для тих, хто надає цифровий сертифікат ЄС у будь-якому з його форм або інший доказ вакцинації,

– йдеться в заяві уряду Португалії.

Попри оприлюднення рішення скасувати вимогу тестування по прибуттю, поки невідомо, коли воно ступить у дію. Втім, чинні правила були запроваджені до 9 лютого 2022 року, тож, ймовірно, рішення набуде чинності після закінчення цього терміну.

Чи торкнеться це послаблення українських туристів – незрозуміло. Однак Португалія визнає COVID-сертифікати, видані в Україні, тому надія є.

Зауважимо, на початку січня Португалія пом'якшила деякі обмеження, зокрема, дозволила учням повернутися до шкіл та відкрила нічні клуби. Але зберегла вимогу щодо негативного тесту для всіх прибулих.

Зазначається, що Португалія є однією з найбільш вакцинованих країн у світі – майже 90% населення повністю щеплені.

COVID-19 в Португалії: останні дані