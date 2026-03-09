Про курс, розрахунок і подорожі країною: 5 порад для тих, хто вперше їде в Грузію

Грузія – це країна, яка манить туристів смачною кухнею, вином, природою і знаменитою гостинністю. Однак перша подорож у цю країну може принести не лише приємні відкриття, а й кілька несподіванок. Щоб уникнути типових помилок і отримати від поїздки максимум вражень, варто знати кілька важливих нюансів.

Користувачка тіктоку @elizavetagotue дала 5 порад для туристів, які вперше їдуть у Грузію. Вона зізналася – якби знала їх раніше, то зекономила б багато грошей і зберегла свої нерви.

Що треба знати туристам, які їдуть у Грузію?

Зв'язок. Щоб мати зв'язок і доступ до інтернету, варто купити sim-картку одразу в аеропорту. Це вигідніше, ніж платити за роумінг. Стандартний пакет коштує близько 20 – 30 ларі, що в еквіваленті становить 300 – 450 гривень.

Транспорт. Добратися з аеропорту в місто можна на таксі. Таксисти стоять одразу на виході з термінала, але вигідніше буде скористатися сервісами Bolt або Yandex.Taxi – так можна зекономити до 20 ларі (300 гривень).

Поїздка по місту на таксі зазвичай обходиться у 2 – 5 ларі (30 – 75 гривень), а у громадському транспорті проїзд коштує до 1 ларі (15 гривень).

Поїздки між містами. Для подорожей різними містами Грузії найкраще підійде перевізник MetroGeorgia. Однак квитки треба заздалегідь купувати на сайті, бо перед самою поїздкою їх вже може не залишитися.

Розрахунок. Авторка відео спершу всюди платила карткою, а потім зрозуміла, що поміняти долари на місцеву валюту і розраховуватися готівкою значно вигідніше. У приватних обмінниках курс вигідніший, ніж в банку. Водночас в аеропорту гроші краще не міняти – там курс невигідний.

Страховка. Ще перед вильотом не забудьте оформити страховку, аби почуватися у безпеці.

Українка дала поради туристам, які зібралися у Грузію: відео

Зверніть увагу! Як пише Visit Ukraine, раніше українці могли перебувати у Грузії без візи 3 роки. Однак у квітні 2025 року терміни скоротили – тепер безвізовий режим діє 1 рік.

Чому варто побачити Грузію?

Грузія – це колоритна і дуже мальовнича країна, а тому є безліч причин, чому її варто відвідати. Як ми вже розповідали раніше, Грузія дуже релігійна країна і має багато стародавніх церков, деяких з яких розташовані в неймовірних локаціях. Наприклад, Гергетська церква стоїть на висоті 2 170 метрів, у підніжжя гори Казбек. З неї відкриваються просто дивовижні краєвиди на гірську місцевість.

Гергетська церква у Грузії / Фото Depositphotos

Також у Грузії є унікальні печерні міста зі стародавньою історією. Найдавніше з них – Уплісцихе. Воно належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і притягує любителів історії.