Популярний тропічний острів планує відкритися для іноземних туристів

Острови Фіджі неймовірно мальовниче місце, і воно однозначно варте того, щоб побувати тут хоча б раз у житті. Що ж, влада країни заявила про відкриття кордонів для іноземних туристів вперше з початку пандемії.

Фіджі планує відкритися 1 листопада, а це швидше, ніж передбачалося раніше – 1 грудня. Про це заявив прем'єр-міністр Фіджі Вореке Байнімарама в ефірі місцевого радіо.

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Байнімарама каже, що рішення базується на останніх подіях у країні та за кордоном, і уряд країни впевнений, що цього можна досягти, якщо дотримуватися плану.

Qantas планує включити Фіджі [в польотну програму], що вселило в нас впевненість відкрити наш міжнародний кордон з 1 листопада,

– зауважив він.

Водночас Міністр туризму Файяз Коя запевнила, що ціль просунулася вперед завдяки успіху кампанії вакцинації.

Умови в'їзду на Фіджі

Якими будуть правила в'їзду, поки невідомо. Однак, як пише The Fiji Times, країна дозволить в'їжджати на свою територію лише повністю вакцинованим мандрівникам.

Уряд припускає, що винятками будуть певні "надзвичайні ситуації".

Крім того, Міністр охорони здоров'я Фіджі Джеймс Фонг сказав, що вони створять міцну прикордонну медичну групу, включаючи військових та поліцію, щоб забезпечити керівництво для посилення карантинних заходів на кордонах та підготовки до міжнародних прибуттів.