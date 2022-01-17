Понад 2 000 доларів на особу: туристи з якої країни витрачають в Україні найбільше грошей

Туристична сфера у 2021 році потроху відновлювалася, зокрема, і в Україні. Гості витрачали чимало грошей, вже відома навіть п'ятірка лідерів.

Так, туристи з ОАЕ витрачають в Україні найбільше. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

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Туристи з яких країн витрачають в Україні найбільше

Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів, які витрачали 2 220 доларів на людину, – заявила очільниця ДАРТу.

Слід зауважити, що це найвищий показник з-поміж представників інших країн. Їх громадяни витрачали дещо менше, але така сума все ж є більшою, ніж традиційні ринки України.

До п'ятірки лідерів також увійшли гості з:

Саудівської Аравії – 1 500 доларів на особу; Оману – 1 500 доларів на особу; Канади – 1 250 доларів на особу; США – 1 125 доларів на особу.

За словами Олеськів, у середньому іноземні мандрівники перебувають в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи 929 доларів.

За перші 9 місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 мільйони іноземців, що перевищило показник аналогічного періоду 2020 року на 12,6%.



Туристична статистика України 2021 / Інфографіка ДАРТу

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Повний текст допису Мар'яни Олеськів у Фейсбук:

Упродовж перших дев'яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 мільйони іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%.

Річний показник скорегує цифри, але лише в +. Тож ділюсь найсвіжішими:

Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів, які витрачали $2 220 на людину.

Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше ($1 500), але це більше ніж наші традиційні ринки, канадці витрачали $1 250, гості зі США – $1 125.

В середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи 929 доларів США.