Ці помилки при бронюванні можуть вдарити по кишені мандрівника

Наближення літа традиційно викликає ажіотаж серед мандрівників, коли попит на відпочинок досягає свого піку. У гонитві за найкращою пропозицією багато людей несвідомо припускаються помилок, які лише збільшують вартість поїздки.

Експертка з подорожей Кейт поділилася в TikTok корисними порадами, які допоможуть зберегти бюджет під час планування подорожей, пише Daily Express.

Як частота пошуку впливає на вартість квитків?

Багато хто вважає, що тривале планування допомагає знайти вигідніший варіант, але насправді саме це може спровокувати зростання вартості. Так, за словами експертки, одна з найпоширеніших помилок – надто довге обдумування і постійний моніторинг цін після того, як напрямок вже обрали.

Цікаво! Авіакомпанії використовують динамічне ціноутворення: що частіше користувачі шукають певний маршрут, то сильніше алгоритми фіксують підвищений попит й автоматично піднімають вартість квитків.

Тож коли сотні людей одночасно стежать за однією пропозицією, система сприймає це як "шалений попит", через що ціни миттєво злітають.

Очікування, що через кілька тижнів вартість впаде сама собою, зазвичай марне.

Ціни йдуть вгору, вони не падають. Якщо ви знайшли хорошу ціну, очікування кілька тижнів і постійні пошуки не змусять її знизитися,

– підкреслила експертка.

Якщо вже знайшли варіант, який повністю вас влаштовує та вписується в бюджет, чекати не варто.

Не зволікайте. Бронюйте прямо тут і зараз,

– наголосила Кейт.

Не відкладайте бронювання поїздки, бо ціни можуть зрости / Фото ілюстративне Depositphotos

Чому варто звернути увагу на сусідні аеропорти?

Ще одна поширена помилка мандрівників – прив'язаність виключно до найближчого місцевого аеропорту.

Дуже зручно, якщо у вас під боком є аеропорт, але якщо ви дійсно хочете заощадити гроші, то іноді подорож трохи далі може суттєво знизити цю ціну,

– зазначила тревел-експертка.

Кейт поділилася власним досвідом, коли вона відмовилася від вильоту з Манчестера – одного з найближчих та найзавантаженіших аеропортів – й обрала рейс до того самого пункту призначення з Лідса. Завдяки цьому рішенню їй вдалося заощадити аж 300 фунтів стерлінгів (понад 17 800 гривень).

Для порівняння цін та пошуку вигідних пропозицій експертка рекомендує використовувати сервіси на кшталт SkyScanner.

Ви можете ввести свій основний аеропорт, а потім просто обрати "аеропорти поблизу" — система покаже ціни, і ви одразу побачите, чи є суттєва різниця,

– сказала експертка.

Експертка радить використовувати сервіси для порівняння цін / Скриншот 24 Каналу

Чим корисна гнучкість у датах подорожі?

Гнучкість у плануванні дат також відіграє важливу роль у збереженні коштів. Навіть якщо мандрівники обмежені певними часовими рамками, наприклад, через роботу чи канікули дітей, зміна дати вильоту всього на один день або продовження відпочинку на додаткову ніч може кардинально знизити загальну вартість туру.

Я бронювала багато відпусток, де 10 ночей обходилися дешевше, ніж 7, тож гнучкість у виборі тривалості справді може змінити ситуацію,

– зазначила Кейт.

Гнучкість у виборі дат дозволяє знайти найвигідніші пропозиції / Фото ілюстративне Unsplash

Яких ще помилок варто уникати під час планування подорожі?

Фахівці звертають увагу на ще одну важливу деталь – формат бронювання. Експертка з питань захисту прав споживачів Ребекка Вілкокс розповіла, що самостійне бронювання перельоту та готелю окремо несе великі фінансові ризики, пише Mirror.

Якщо ви бронюєте готель окремо, готель не винен у тому, що авіакомпанія скасувала рейс. І відповідно, авіакомпанія не несе відповідальності за відшкодування вартості проживання в готелі,

– наголосила експертка.

Ребекка Вілкокс порадила оформлювати туристичну страховку.

Окремою фінансовою пасткою для мандрівників, особливо для молодят, може стати неуважність при заповненні особистих даних. Як пише Express, якщо ім'я чи прізвище у квитку не збігається з паспортними даними (наприклад, через зміну прізвища після весілля), пасажиру можуть відмовити в посадці.

Виправлення такої помилки в останній момент перед вильотом може коштувати чимало. Авіакомпанії стягують за це значні штрафи, які, наприклад, у Ryanair можуть сягати 160 фунтів стерлінгів (близько 9 500 гривень).

На що ще звернути увагу під час бронювання?

Бронювання номерів через сторонні сайти може позбавити вас вигідних знижок та кращих кімнат, які готелі зазвичай пропонують клієнтам напряму.

Крім того, тижневі поїздки не завжди є найвигіднішими. Вибір нестандартної тривалості відпустки, як-от 3, 5 або 11 ночей, може значно знизити розходи на готелі.

Також варто зважати на прихований недолік дешевих турів на море. Приваблива ціна часто зумовлена двома нічними перельотами. Через це туристи втрачають повноцінні дні відпочинку та під час прибуття до готелю можуть бути виснажені.