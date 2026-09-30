Біля України збудують найдовший у світі критий гірськолижний спуск

У Європі планують відкрити критий гірськолижний схил, який працюватиме навіть у спеку. Туристи та любителі зимових видів спорту зможуть приїжджати сюди у розпал літа і потрапити у справжню зиму. Та найкраща новина – цей схил збудуть всього за 300 кілометрів від кордону України.

Критий гірськолижний схил збудуть у польському селі Бабиці, що недалеко від Кракова. Про це розповідає Forsal.

Що відомо про новий гірськолижний схил, який збудуть у Польщі?

Невдовзі маленьке село у Малопольщі може стати новим туристичним магнітом країни. Планується, що гірськолижний спуск буде найбільшим у світі і навіть перевершить нинішнього рекордсмена у китайському місті Шанхай. Довжина схилу становитиме 650 метрів, нахил – від 10 до 35 градусів, а збудують його у павільйоні площею 27 тисяч квадратних метрів.



Візуалізація гірськолижного спуску у Польщі / Фото LA Architectural Studio

Польський гірськолижний спуск вже порівнюють із подібним у Дубаї – Ski Dubai в торговому центрі Mall of the Emirates. Однак спуск у Польщі буде довшим та приєднається до елітної групи з 26 подібних об'єктів у Європі. Аби він міг працювати цілий рік, павільйон оснастять сучасними системами охолодження та штучного снігу.

Роботи з будівництва нового комплексу у Польщі вже почалися. Окрім гірськолижного спуску, тут також будуть преміальні готелі, ресторани, критий і відкритий аквапарк, прокат спортивного спорядження та зони для відпочинку.



Візуалізація павільйону з гірськолижним спуском / Фото LA Architectural Studio

Зверніть увагу! Мало хто знає, що справжній гірськолижний курорт є навіть в Африці. Afriski Mountain Resort розташований у високогірній африканській країні Лесото. Тут часто падає сніг, а температура повітря опускається нижче 0 градусів.

Мешканці села Бабиці покладають великі надії на будівництво комплексу. Вони сподіваються, що завдяки цьому об'єкту село стане одним із найважливіших туристично-рекреаційних центрів Польщі та східної частини Європи. Для регіону це означатиме не лише розвиток туризму, а й нові робочі місця та розширення інфраструктури.

Для туристів з України розташування нового комплексу має важливе значення, адже дістатися його можна буде всього за 3 години дороги від кордону.