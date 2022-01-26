Польща, Туреччина, Єгипет й не тільки: куди найчастіше їздять українці

Попри COVID-19, туристична сфера у 2021 році потроху відновлювалася у всьому світі. Для українців було відкрито чимало країн, втім, є найпопулярніші напрямки.

Державна прикордонна служба України підрахувала кількість пропускних операцій за минулий рік, й сформувала перелік напрямків, за якими українці їздили найчастіше.

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Куди найчастіше їздили українці у 2021

У ДПСУ підкреслили, що, за переважною більшістю показників, у порівнянні із цифрами 2020-го, відзначається істотне зростання у перетині кордонів українцями.

За підсумками 2021-го беззаперечним лідером для наших земляків залишається Республіка Польща – понад 4,4 мільйона поїздок (+13%) наших громадян до цієї країни,

– зазначається у повідомленні.

На другому місці Туреччина із загальною кількістю понад 2 мільйони українців, які здебільшого прямували на відпочинок. Третє місце посіла Угорщина – понад 1,7 мільйона пропускних операцій.

Рейтинг найпопулярніших країн:

Польща Туреччина Угорщина Єгипет Росія Румунія Молдова Словаччина Німеччина Білорусь



Куди найчастіше їздили українці у 2021 році / Інфографіка ДПСУ

Так, згідно з рейтингом, удвічі зросла кількість подорожей українців до Єгипту. Водночас РФ демонструє планомірний спад (у 2020-му до країни-агресора їздили на 12% українців менше), а частка громадян України, які їздили до Білорусі, знизилася більш ніж удвічі.

Прогнозується, що в майбутньому місце останньої країни може зайняти Грецька Республіка – у 2021-му вона демонструвала приріст популярності серед українців у 7,5 раза. До слова, у слід за нею йдуть Об'єднані Арабські Емірати та Італія.