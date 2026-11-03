Поки Європа мерзнутиме, у цих країнах повернуться +26 градусів: де восени ще можна відчути літо

Поки на більшій частині європейського континенту осінь впевнено бере своє і змушує вдягатися тепліше, окремі куточки Південно-Західної Європи ніби ігнорують календар. Замість стрімкого похолодання там продовжує панувати майже серпнева спека.

Найближчі дні розділять європейський континент на 2 абсолютно протилежні кліматичні зони. Розлогий антициклон сформує холодну повітряну подушку над центральними, північними та східними регіонами, тоді як над Іберійським півостровом утримається масштабний "тепловий купол".

Яка погода чекає на Україну в останній місяць осені?

Для України останній місяць осені мине без аномальних сплесків тепла, проте й поза межами кліматичних норм країна не опиниться. За словами провідного фахівця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксани Скляр, уже з 1 листопада в західних, Житомирській, Київській та Одеській областях пройдуть невеликі дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

На решті території країни істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме + 1…+ 6 градусів, а на південному сході до + 10 градусів. Вдень у західних, північних і більшості центральних областей буде + 5…+ 10 градусів, тоді як на решті території повітря прогріється до + 9…+ 14 градусів. У Карпатах температура коливатиметься від – 2 до + 3 градусів.

Де в Європі вдасться спіймати останню хвилю справжнього літа?

Абсолютно відмінною виглядає синоптична картина на південному заході Європи, повідомляє DobraPogoda24.pl. Там продовжується тривала адвекція гарячого повітря, яке до "теплового купола" безперервно постачає потужний атлантичний циклон. Наразі Іспанія та Португалія виявилися найгарячішими точками континенту: термометри вже фіксують + 28 градусів у Севільї та + 27,7 градуса в Монте-Реал.

Хоча в найближчі кілька днів температура там трохи знизиться, фахівці передбачають нову хвилю потужного потепління між 7 та 10 листопада. У цей період у південній Португалії, центрально-південній, південно-західній та частково східній Іспанії, а також на південно-західній околиці Франції повітря прогріється до + 20…+ 26 градусів. Відхилення від температурної норми в цих зонах становитиме дивовижні 4 – 9 градусів, що дасть чудову можливість відвідати ці краї тим, хто планує осінню відпустку.