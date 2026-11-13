Поки в Європі холодно, тут тепло: в які дві країни втекти у листопаді

Листопад на півдні Європи ще теплий, тож це гарна можливість для туристів. Серед місць, які особливо вирізняються, – Севілья і Барселона в Іспанії, а також португальський Алгарве.

Листопад у Севільї, Барселоні та португальському Алгарве вже набагато спокійніший за пікові літні місяці, а цінники на житло помітно приємніші, пише 24 Канал.

Що треба знати про теплі напрямки?

У листопаді південь Європи ще теплий. Севілья зустрічає мандрівників м’яким теплом: середня денна температура тут у листопаді становить близько 20,3 °C. Місяць приносить приблизно 63% можливого сонця. Погода ще дозволяє неквапні прогулянки історичним центром, відвідини Алькасара, собору та площі Іспанії, а набережні Гвадалквівіру в цей час особливо приємні для довгих вечірніх переходів. У морі поплавати вже не вийде, але сама атмосфера Андалусії доволі лагідна для прогулянок.

Як виглядає Севілья: дивіться відео

Барселона в листопаді вже прохолодніша, але й вона не втрачає свого середземноморського шарму. Середня денна температура в місті тримається на рівні приблизно 17,9 °C, а нічна опускається до 11,7 °C. Сонця в середньому близько 146 годин на місяць, а це означає, що воно повноцінно світить 5 годин на день.

Листопад – це час, коли на Рамблі, у Готичному кварталі, біля Сагради Фамілії та в парку Ґуель можна гуляти без літньої тісняви. Біля моря вже не той сезон для класичного пляжного відпочинку, зате прогулянка вздовж узбережжя та вид на хвилі залишаються цілком доступними.

Алгарве в Португалії – один із найтепліших напрямків. У Фару середня денна температура становить близько 19,6 °C, а нічна – 11,7 °C. Сонце тут світить 192 години на місяць. Дощових днів тут у листопаді в середньому близько 10, тож місяць уже не такий сухий, як літо, але все ще дуже м’який за мірками Південної Європи.

Саме тому Алгарве приваблює тих, хто хоче поєднати міські прогулянки у Фару, Лагуші чи Тавірі з виходами до океану, а на узбережжі ще можна ловити повітря, світло і пляжні краєвиди без виснажливої спеки й натовпів високого сезону.

Листопад тут цінують не лише за м’якшу погоду, а й за спокійніший ритм. Туристів стає помітно менше, житло часто коштує дешевше, ніж у пікові місяці, а популярні пам’ятки можна оглядати без черг і штовханини. У Севільї це означає вільніший доступ до палацових дворів і старих кварталів, у Барселоні – більше простору для неспішного міського маршруту, в Алгарве – менше метушні на узбережжі та у курортних містечках.

У Севільї доречними є музеї, старовинні квартали, фламенко, вечірні прогулянки біля собору та річки, а також короткі виїзди до білих міст Андалусії. Барселона в цей час бере іншим – архітектурою Гауді, гастрономією, морськими набережними та культурним ритмом великого міста.

Алгарве ж найкраще підходить тим, хто хоче саме узбережжя: пляжі, скелі, маяки, прибережні містечка й довгі прогулянки з видом на Атлантику, навіть якщо купання вже обмежене.

Якщо порівнювати всі три напрями, то заради найтеплішої погоди й моря найвигідніше дивитися в бік Алгарве; заради міських прогулянок і культурного маршруту найкраще підійде Барселона. А от для м’якого тепла, історичної атмосфери й дуже комфортного осіннього відпочинку підійде Севілья.

Які ще теплі локації варто розглянути в Іспанії та Португалії?

Якщо ви шукаєте ще більше спокою та тепла на Піренейському півострові або іспанських островах, експерти радять звернути увагу на менш розкручені містечка. Зокрема, у португальському регіоні Алгарве справжньою перлиною є Тавіра. Хоча зазвичай туристи обирають західну частину узбережжя, це містечко заслуговує на окрему мандрівку: вдень температура тут тримається на комфортному рівні +16…+18 °C. Тавіра приваблює старовинним "римським" мостом через річку Жилан, мавританським замком XI століття та природним парком Ріа-Формоза, який у прохолодний сезон ідеально підходить для спостереження за птахами.

Для тих, хто хоче ще вищих температур в Іспанії, чудовою альтернативою материковим курортам стане містечко Гарачіко, що розташоване на північному узбережжі острова Тенерифе. Тут навіть у зимові місяці повітря прогрівається до +21…+22 °C, а вода в океані залишається на рівні +19…+21 °C. Окрім колоніальної забудови з дерев'яними балконами та церкви Санта-Ана XVI століття, містечко відоме унікальними природними басейнами Ель-Калетон, що утворилися з лави після виверження вулкана у 1706 році.