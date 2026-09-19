Подорожі – це не про великі суми: що заважає українцям мандрувати і на чому саме можна заощадити

Подорожі для українців за останні роки стали складнішими, дорожчими та потребують значно більше планування. Водночас мандрувати частіше можна навіть з обмеженим бюджетом, якщо бути гнучким, заздалегідь планувати витрати та розуміти, на чому справді варто економити.

Журналістка 24 Каналу Мілена Бордакова поспілкувалася з мандрівницею, тревел-блогеркою та фотографкою Юлією Беркутою. Вона є авторкою подкастів про український туризм "За межами маршрутів" та власницею пригодницького бренду одягу Berk Clothing. Юлія поділилася власним досвідом подорожей, розповіла, як мандрувати більше навіть за обмеженого бюджету, що змінилося у звичках українських туристів та як зробити поїздки комфортними для всієї родини.

Як змінилася доступність подорожей для українців?

Як за останні кілька років змінилася доступність подорожей для українців?

За останні кілька років подорожі для українців стали значно складнішими. Через закрите небо ми втратили прямі авіарейси з України, тому кожна поїздка за кордон починається з довгої дороги до аеропорту в іншій країні.

До цього додаються черги на кордонах, складніша логістика, більші витрати часу й грошей, а для багатьох сімей – ще й обмеження на виїзд чоловіків. У результаті навіть звичайна подорож сьогодні потребує набагато більше планування, ресурсів і витривалості.

Що зараз найбільше стримує людей від поїздок: гроші, логістика, безпека чи психологічний бар'єр?

Я б сказала, що найбільше стримує саме сукупність факторів. Подорожі стали дорожчими вже на етапі виїзду з України, логістика складнішою та довшою, а фактор безпеки постійно впливає на планування.

Плюс є як об'єктивний факт – подорожі не є базовою потребою як, наприклад, їжа чи сон, так і сильний психологічний бар'єр: багато людей просто не мають внутрішнього ресурсу на подорожі або відчувають провину за відпочинок під час війни.

Який мінімальний бюджет, на вашу думку, потрібен, щоб подорожувати регулярно?

Все дуже індивідуально, неможливо назвати конкретні цифри. Хтось подорожує з одним рюкзаком, в не сезон для певної країни й не прив'язаний до комфорту, а комусь обов'язково потрібен красивий вид з вікна готелю і вечеря в ресторані, що само по собі вже коштує дорожче.

Та я б не прив'язувала регулярні подорожі до якоїсь великої суми. Ключове тут не стільки мати великий бюджет, скільки регулярно закладати окрему суму бюджету саме на мандрівки.

Подорожі – це не завжди про великі суми / фото надані для 24 Каналу

Чи існує у вас своя система, яка допомагає не виходити за межі бюджету в поїздках?

Я, зазвичай, ще до поїздки визначаю для себе комфортний загальний бюджет і окремо закладаю основні витрати: дорогу, житло, харчування, розваги.

Найкраще працює просте правило – не економити на всьому підряд, а заздалегідь вирішити, на чому можна заощадити, а за що я готова заплатити більше.

Наприклад, в соло подорожах я ніколи не економлю на безпечному та комфортному житлі, але мені не принципово вечеряти в ресторані, можу і сублімовані страви залити окропом та поїсти.

Які міфи про бюджетні подорожі не відповідають дійсності?

Який міф про подорожі ви чуєте найчастіше від людей, які лише мріють почати мандрувати?

Їх два:

Для подорожей потрібно дуже багато грошей. Насправді часто важливіші гнучкість, планування і готовність шукати альтернативи: інші дати, бюджетніше житло, менш туристичні напрямки. Подорожі можуть бути дуже різними за бюджетом і не обов'язково дорогими. Подорожі – це складно. Насправді найскладнішою зазвичай здається саме перша самостійно організована поїздка. Коли один раз проходиш увесь шлях: від квитків і житла до маршруту та страховки – далі це вже стає зрозумілою системою, а не чимось страшним і хаотичним. Втім, звісно, я допускаю варіант, що комусь легше дається планування маршрутів, а комусь важче.

З кожною мандрівкою система планування маршруту стає легшою / фото надані для 24 Каналу

Що з вашого досвіду найкраще спростовує думку, що багато подорожувати можуть лише люди з високим доходом?

Найкраще це спростовує мій власний досвід: багато подорожувати можна завдяки пріоритетам і плануванню. Одна з найбюджетніших моїх мандрівок за кордон, а разом з тим, і одна з найцікавіших, обійшлась у 600 євро за три тижні. І це при тому, що я подорожувала на авто в дуже цікавих, але тоді ще не таких популярних країнах: Румунія, Північна Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Хорватія, майже не готувала сублімовані страви й ночувала в апартаментах, а не наметі.

Маю зазначити, витрати ділила порівну з подругою, втім навіть за цієї умови така вартість для такої пригоди – майже на грані фантастики. Загалом, частота подорожей більше залежить від того, наскільки людина готова організовувати їх розумно виходячи зі своїх можливостей, ніж від бажання завжди подорожувати "на максимум".

Яка помилка в плануванні поїздки найчастіше змушує людей переплачувати?

Найчастіше люди переплачують через пізнє планування, відсутність гнучкості, визначення пріоритетності, а також вивчення всіх можливих варіантів (маршруту, житла, харчування).

Коли квитки, житло чи авто бронюють в останній момент, в першому ж ліпшому місці й під конкретні дати, вибір уже значно менший, а ціни – вищі. Тому я завжди раджу починати з бюджету і бути максимально гнучкими у датах та маршруті.

На чому можна економити в подорожах?

На чому під час подорожі можна економити без втрати комфорту?

Без втрати комфорту я б економила насамперед на тому, що не впливає на самі враження від подорожі: обирати апартаменти замість дорогого готелю, користуватися громадським транспортом, не переплачувати за багаж, бронювати квитки й авто заздалегідь. Для мене комфорт – це не обов'язково люкс, але це зручність, чистота, хороша локація і відсутність зайвого стресу.

Також у своїх подорожах я віддаю перевагу унікальним досвідам, а не розвагам, які є буквально всюди.

Ночівля в автомобілі – один із варіантів економії / фото надані для 24 Каналу

А на чому економити не варто навіть тоді, коли бюджет дуже обмежений?

Я б не радила економити на безпеці, страховці та базовому комфорті. Дешевше житло чи транспорт – це нормально, але не тоді, коли заради економії доводиться обирати небезпечний район, сумнівного перевізника або відмовлятися від страховки.

Є речі, де економія може зрештою коштувати значно дорожче.

Що дає найбільшу економію: раннє бронювання, гнучкі дати чи зовсім інший підхід до планування?

Найбільшу економію, на мою думку, дає саме гнучкість. Якщо ти не прив'язаний до конкретної дати, аеропорту чи навіть напрямку, можна дуже суттєво зекономити на квитках і житлі.

Які три практичні поради ви дали б тим, хто хоче подорожувати частіше, але має обмежений бюджет?

По-перше, бути гнучкими з датами та напрямками – це дуже сильно впливає на ціну. По-друге, бронювати основні витрати заздалегідь і порівнювати кілька варіантів, а не брати перше, що трапилося. І по-третє, не намагатися зробити кожну поїздку "ідеальною": іноді простіше житло, менше ресторанів і коротший маршрут дозволяють подорожувати не раз на рік, а значно частіше.

Юлія під час подорожей може харчуватися і сублімованими продуктами / фото надані для 24 Каналу

Як подорожувати з маленькою дитиною?

Чи справді подорожі з маленькою дитиною настільки складні, як це часто уявляють?

Ні, на практиці все значно простіше, ніж здається. З маленькою дитиною справді потрібно більше планування, пауз і гнучкості, але це не означає, що доведеться відмовитися від активних подорожей.

Найважливіше – не намагатися подорожувати у тому ж темпі, що і без дитини, а адаптувати маршрут під її режим.

Які помилки батьки найчастіше роблять, коли вперше планують поїздку з дитиною?

Найчастіша помилка – намагатися зберегти той самий темп подорожі, що був без дитини. Батьки часто планують занадто насичений маршрут, багато переїздів і мало часу на відпочинок. Також часто недооцінюють важливість режиму дитини, зручної локації житла та запасного плану на випадок втоми, поганої погоди чи зміни настрою. З дитиною краще планувати менше, але комфортніше і гнучкіше.

Юлія зі своїм сином під час подорожі / фото надані для 24 Каналу

Що потрібно врахувати в першу чергу, щоб подорож із дитиною була комфортною для всіх?

У першу чергу – темп і логістику. Варто обирати зручне житло, мінімізувати довгі переїзди, не перевантажувати день активностями й залишати час на сон та відпочинок.

І ще важливо не будувати всю подорож виключно навколо дитини – у маршруті мають бути речі, цікаві й дорослим. Тоді це справді спільна подорож, а не просто зміна локації для батьків.

Які напрямки ви порадили б сім'ям, які вперше вирушають у мандрівку з малечею?

Залежно від того, яка саме це подорож. Загалом, більшість країн Європейського Союзу будуть комфортними для різних видів мандрівок: там зрозуміла логістика, хороша інфраструктура, багато сімейного житла, ресторанів і активностей для дітей. Для першої поїздки я б точно не обирала екзотичні напрямки та маршрути із частими переїздами.

Як змінилися туристичні вподобання українців?

Які формати подорожей зараз найбільше обирають українці?

Якщо говорити про тренди останніх декількох років, українці дедалі частіше обирають короткі подорожі на кілька днів, поїздки Україною власним авто або потягом та сімейний формат відпочинку. За даними дослідження ДАРТ 2026 року, 42% подорожей тривають лише 2 –3 дні, 56% українців подорожують із сім'єю, а найпоширеніший транспорт – потяг і власне авто. Також помітно зріс запит на природу, Карпати, оздоровлення та подорожі як спосіб психологічного відновлення.

Тобто головний тренд останніх років – подорожі стали коротшими, ближчими, більш сімейними та орієнтованими не стільки на "туризм заради туризму", скільки на перезавантаження і відновлення.

Чи змінилися за останній час вподобання туристів?

Так, вподобання туристів за останні роки помітно змінилися. В Україні люди частіше обирають короткі поїздки, Карпати, природу, оздоровчі та гастрономічні формати. За кордоном теж змістився фокус: українці частіше обирають європейські напрямки, куди зручно дістатися автомобілем, автобусом або через аеропорти сусідніх країн, а також класичні морські країни.

Загалом турист став практичнішим: важливими стали не лише краса і ціна, а й безпека, проста логістика, комфорт і можливість організувати поїздку без зайвого стресу.

Як наважитися на першу подорож?

Що б ви порадили людині, яка давно мріє подорожувати, але весь час відкладає це через страх або сумніви?

Я б порадила не чекати слушного моменту, коли настане міфічне "на часі" або коли страх зникне – він може не зникнути ніколи. Краще почати з маленької та простої подорожі: знайомий напрямок, кілька днів, зрозуміла логістика.

Після першого такого досвіду з'являється відчуття контролю, і наступні поїздки вже не здаються чимось настільки складним.

Юлія радить не відкладати подорожі, для початку можна обрати прості напрямки / фото надані для 24 Каналу

Чому, на вашу думку, подорожі – це не лише витрати, а й інвестиція в себе?

Тому що подорожі дають те, що неможливо виміряти грошима: новий досвід, ширший погляд на світ, впевненість у собі й здатність швидше адаптуватися до змін.

Вони вчать самостійності, гнучкості, знайомлять з іншими культурами та нормами й часто дають сильне емоційне перезавантаження. Тому для мене це не просто витрати на дорогу й житло, а інвестиція у власний досвід, розвиток і якість життя.