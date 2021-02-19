Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних вимог, – Кулеба

Для в'їзду в ці держави необхідно пред'являти негативний ПЛР-тест на коронавірус, а в деяких країнах проходити й карантин.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19 лютого під час онлайн-брифінгу з актуальних питань зовнішньої політики України.

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Ми додатково працюємо над тим, щоб в умовах світового локдауну, в умовах, коли країни світу закриваються, все-таки постійно збільшувати кількість місць, куди українці можуть поїхати, і станом на сьогодні, я можу повідомити, що для громадян України відкрито кордони 95 країн світу, – повідомив Кулеба.

Він додав, що список таких країн постійно збільшується, і закликав під час подорожей дотримуватися максимальних заходів безпеки.

Міністр також нагадав про інтерактивну онлайн-карту подорожей під час пандемії COVID-19, де можна знайти інформацію про те, до яких країн і за дотримання яких умов українці можуть в'їхати або проїхати транзитом.

Відзначимо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.

Віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.