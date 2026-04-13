400 днів у дорозі, 25 країн і десятки випробувань: як батько і син подорожують на велосипедах

13 місяців у дорозі, понад 30 000 кілометрів, більш ніж 25 країн і тисячі годин у сідлі – все це подорож Джорджа та Джоша Колерів, яка стала масштабною навколосвітньою експедицією, що поєднала фізичні випробування, культурні відкриття та благодійність.

Батько та син Джордж та Джош Колер із Великої Британії здійснюють масштабну навколосвітню велосипедну подорож, яка триває вже понад року і охоплює більш ніж 25 країн, розповідає Mirror.

Дивіться також Це місто – середньовічний лабіринт з 9 тисяч вулиць, на яких не зустрінеш жодного авто

Яка мета такої подорожі та з якими складнощами довелося зіткнутися?

За цей час вони подолали тисячі кілометрів і набрали значний набір фізичних та психологічних випробувань: від пустель і спекотних доріг до гірських перевалів і віддалених маршрутів.

У межах своєї експедиції вони також займаються благодійністю, зібравши десятки тисяч фунтів для різних ініціатив. Подорож, яка стартувала з їхнього рідного міста, наближається до завершення і, за їхніми словами, може принести одразу кілька рекордів. Серед найяскравіших моментів мандрівники відзначають різноманітні країни та культурні контрасти, однак особливо виділяють Китай.

Джордж та Джош Колер / фото The Chronicle

За їхніми словами, саме ця країна стала несподіваним відкриттям: попри відсутність очікувань, вони зіткнулися з унікальною культурою, природою та надзвичайно дружніми людьми. Водночас подорож не була легкою: учасники стикалися з екстремальними погодними умовами, ізольованими дорогами та складною інфраструктурою для велосипедистів, особливо в Південній Америці та Австралії. Найважчим регіоном вони називають Бразилію через складний рельєф і тривалі фізичні навантаження.

Коли буде кінець велосипедної подорожі?

Як пишуть Джордж та Джош, 2 травня, після 13 місяців подорожі та 30 000 кілометрів, проїханих велосипедом навколо світу, маршрут дійде до завершення. Учасники експедиції запрошують охочих приєднатися до фінального етапу або зустріти їх на фініші.

Завершення подорожі заплановане в рідному селі Halvergate, Норфолк, NR13 3AJ, о 14:00. Після прибуття відбудеться святкування в Halvergate QEII Playing Field Club, де для гостей будуть доступні напої та піца з фудтрака.

Коли буде кінець подорожі / інстаграм joshpkohler та georgemkohler

Для тих, хто бажає приєднатися до фінальної частини маршруту, збір заплановано о 12:00 у Flint Barn Café в Whitlingham Country Park, NR14 8TR. Звідти учасники разом подолають останні 25 кілометрів переважно сільськими дорогами до фінішу.

Які ще цікаві новинки варто прочитати?