Що потрібно знати перед поїздкою до Греції: це потрібно всім туристам

Перед поїздкою до Греції варто знати кілька особливостей, про які багато туристів дізнаються вже під час відпочинку. Ці речі допоможуть краще себе почувати й уникнути неприємних сюрпризів.

Польська гідеса Анна Войцеховська, яка вже понад 20 років працює в туристичному бізнесі, розповіла Interia Kobieta про найпоширеніші помилки мандрівників.

Найбільший виклик – спека

Туристів у більшості випадків вражає висока температура у Греції. Багато хто недооцінює грецьке сонце, забуваючи про головний убір чи засоби захисту від сонця.

Особливу увагу варто звернути тим, хто планує відпочивати не лише біля моря, але й багато гуляти історичними пам’ятками. Щоб захиститися від сонця, краще обирати легкий, але закритий одяг із довгими рукавами або штанинами.

У номері гідеса не радить встановлювати надто низьку температуру, оскільки різкий перепад між спекою на вулиці та холодом у приміщенні може негативно вплинути на самопочуття.

Чи можна пити воду з-під крана?

У спекотному кліпати потрібно пити значно більше води, ніж зазвичай. За словами експертки, туристи часто недооцінюють потребу організму у рідині.

Щодо води з-під крану, то ставитися до неї варто обережно. В Афінах її не рекомендують пити через високий вміст хлору й стан водопровідної мережі. На Санторіні вода є опрісненою морською, тому її не радять використовувати навіть для чищення зубів.

Коли найкраще їхати до Греції?

Якщо головна мета – не лише пляжний відпочинок, але й екскурсії, краще уникати найспекотніших літніх місяців.

Варто звернути увагу на листопад, коли море ще тепле, а температура комфортна для прогулянок. Також вдалим періодом є друга половина лютого і березень. У цей час погода сприяє подорожам, а туристів значно менше.



У Грецію можна їхати навіть у листопаді / Фото Pexels

Чайові та рахунок у ресторані

У Греції немає якогось чіткого правила, скільки чайових потрібно залишати після трапези. Якщо сервіс був якісним і гість залишився задоволеним, невелика винагорода персоналу буде досить доречною.

Крім того, туристів просять уважно перевіряти рахунок. Іноді через неуважність персоналу до нього можуть потрапити страви чи напої, яких ви не замовляли.

Якщо після посадки на стіл одразу приносять хліб чи бутильовану води, а вони вам не потрібні, краще про це зразу сказати офіціанту.

Особливості грецького спілкування

Греки досить емоційні та гучні у спілкуванні, тому туристам їхня розмова може здатися сваркою, хоча це може бути звичайна дружня розмова.

Соціальне життя у Греції активізується ввечері, коли спека падає, тому туристам не варто дивуватися, коли вони побачать родини з маленькими дітьми у тавернах навіть пізно ввечері.