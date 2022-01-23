Подорож без стресу: як і куди поїхати відпочивати з дитиною

Робота, навчання, хатні справи, – іноді здається, що на близьких людей та власних дітей не залишається часу. Чудовий спосіб налагодити зв'язок з чадом – спільна поїздка на відпочинок.

Тож як все ж таки підійти правильно до поїздки на відпочинок взимку з сім'єю, аби подорож була наповнена лише приємними моментами, а не постійним хвилюванням. Про це розповіла дитячий психолог Олександра Шуманова спільно з пошуковим сервісом авіаквитків Aviasales.ua

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Оберіть завчасно країну для відпочинку

Першочергове завдання, яке стоїть перед батьками, – це вибір місця відпочинку. Звичайно, якщо дитина не примхлива, легко адаптується до будь-яких умов та не відходить ні на крок, вам турбуватися не варто. Але, зазвичай, таке трапляється рідко.

Вибір країн взимку дещо відрізняється від популярних літніх напрямків. Так, за даними міжнародного сервісу пошуку авіаквитків Aviasales.ua, у 2021 році найпопулярнішими країнами для поїздок з дітьми стали:

Туреччина;

Грузія;

Італія;

Іспанія;

Чорногорія;

Польща.

Хоча взимку в цих країнах не так тепло, як влітку, вони залишаються актуальними для зимових поїздок. Звісно, ​​через карантинні обмеження деякі розваги доведеться відкласти, як і візит до Італії.



Шрі-Ланка – вдалий напрямок для сімейної мандрівки взимку / Фото UnSplash

Так, якщо ви налаштовані більше на пляжний відпочинок, для цього вам підійдуть Об'єднані Арабські Емірати та Шрі-Ланка. Водночас тим, хто полюбляє традиційний зимовий відпочинок – гірськолижний, варто звернути увагу на курорти Австрії, Болгарії та Швейцарії.

вислухайте пропозиції від кожного, згадайте, де ви вже встигли побувати та, враховуючи інтереси дитини, оберіть потрібний напрямок.

Не менш важливим фактором також є кількість днів у відпустці.

Запорука щасливого відпочинку з дітьми без стресу – це щасливі батьки. Тому, навіть, якщо ви їдете на короткий період, але це довгоочікувана сімейна відпустка і ви раді від цього, все буде добре. Адже діти відчувають ваш стан і реагують саме на нього,

– коментує Олена Кірієнко, регіональний менеджер Aviasales в Україні.

За статистикою Aviasales, в закордонних поїздках з дітьми батьки в середньому проводять 10 днів. Вважається, що це оптимальний час для відпочинку з дітьми, адже тоді вони встигають адаптуватися після перельоту.



Запорука відпочинку з дітьми без стресу – щасливі батьки / Фото UnSplash

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Підготуйте все для перельоту заздалегідь

Про всі необхідні речі слід подумати ще вдома, щоб не хвилюватися зайвий раз вже на відпочинку про відсутність аптечки або теплих шкарпеток.

Розробіть план поїздки з урахуванням того, що ваша дитина може в будь-який момент втомитися, захотіти їсти або прихворіти.

Що треба покласти в багаж для дитини:

свідоцтво про народження дитини;

закордонні документи;

одяг (залежно від сезону: теплий / холодний)

іграшки та інші розваги для дитини в дорогу;

протисонцеві засоби;

снеки для перекусу або спеціальне харчування для малюків;

дорожня аптечка.

Перед вильотом уточніть деталі щодо правил в'їзду до окремих країн у зв'язку з карантинними нормами. Зробити це можна на сайті консульської служби МЗС України



Подбайте про деталі перельоту заздалегідь / Фото UnSplash

Проговоріть з дитиною мандрівку

При спільному відпочинку з дітьми слід розуміти, що малюки менш пристосовані до спонтанних рішень, переміщень та змін оточення. Відповідно й часу для адаптації їм потрібно більше.

Щоб убезпечити себе і дитину від зайвих емоційних навантажень, краще заздалегідь проговорити все з дитиною: що і як відбуватиметься, в яку країну летимо, як заселятимемося в готель, яка програма розваг буде,

– коментує Олександра Шуманова, дитячий психолог.

Він також додав, що добре, якщо дитина сама братиме участь у виборі місць або видів розваг.

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Не забувайте про власний відпочинок

Відпочинок буде вдалим тоді, коли батьки спокійні. Як вже зауважувалося раніше, діти, як губка, моментально відчувають наш стан та настрій, й починають поводитися так само. Тому налаштуйтеся на позитивний лад заздалегідь.

І пам'ятайте: поїздки з дітьми здаються страшними доти, доки не зробити перший крок. Коли ви вже в процесі, все переноситься набагато простіше, ніж уявлялося.



На відпочинку з дітьми не забувайте про час для себе / Фото iStock

За словами Олександри Шуманової, найкращий відпочинок – це зміна роду діяльності.

Якщо ви дуже відповідальна людина і звикли все контролювати та планувати, передайте цю функцію комусь іншому на час відпочинку і насолоджуйтеся іншим досвідом. Щодо дитини – якщо в неї постійне завантаження, то буде чудово, якщо відпочинок проходитиме в режимі дослідження, з часткою спонтанності,

– ділиться своїми спостереженнями вона.

Звичайно, відпочинок з дітьми дуже відрізняється від самостійних відпусток: часу для читання книги на пляжі, спокійного запливу у хвилях або релаксу за філіжанкою кави, швидше за все, буде не так багато. Головне – не панікувати та не засмучуватися, адже натомість на вас чекають незабутні враження з родиною!