Втома після перельоту легко зникне: як швидко побороти джетлаг

Зміна часових поясів здатна зіпсувати омріяну подорож. Та якщо правильно підготуватися до перельоту, організм адаптується значно швидше. Достатньо лише кількох простих звичок до, під час і після перельоту, щоб мінімізувати неприємні симптоми джетлагу.

Джетлаг – це тимчасове порушення роботи внутрішнього біологічного годинника після швидкого перетину кількох часових поясів, пише Euronews.

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Через це людина може відчувати втому, безсоння, сонливість удень, погіршення концентрації та ставати дратівливою. Найважче організму адаптуватися після перельотів на схід.

Як легше перенести зміну часових поясів?

Фахівці радять починати готуватися за кілька днів до вильоту. Серед найефективніших порад:

Поступово зміщуйте час сну відповідно до нового часового появу;

Добре виспіться перед поїздкою;

Пийте достатньо води до, під час і після перельоту;

Обмежте алкоголь і кофеїн;

У літаку намагайтеся спати відповідно до часу в країні призначення;

Після прибуття більше часу проводьте на денному світлі;

Не лягайте спати вдень надовго, щоб швидше перебудуватися.



Втому після перельоту можна легше подолати / Фото Pinterest

Рекомендовано завжди мати з собою жувальну гумку в літаку, яка допомагає зменшити дискомфорт у вухах під час зльоту й посадки. Також регулярно варто пити воду, оскільки сухе повітря в салоні літака швидко призводить до зневоднення.

Під час тривалих перельотів корисною звичкою буде встати й трохи походити салоном. За можливості варто використовувати компресійні панчохи, які покращують кровообіг, допомагають уникати набряків ніг й знижують ризик застою крові.

Полегшити адаптацію після перельоту допоможе спеціальний застосунок. Один з найвідоміших – Timeshifter, який створює індивідуальний план сну, перебування на світлі та вживання кофеїну відповідно до маршруту подорожі. Таким чином вдасться швидше звикнути до нового часового поясу й легше перенести джетлаг.