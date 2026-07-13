Мальдіви без перельоту через океан: топ 3 локації Європи, які легко сплутати з тропічним раєм

Білосніжний пісок, вода неймовірного бірюзового кольору та пейзажі, які здаються кадрами з рекламних буклетів Мальдів. Насправді, щоб побачити такі краєвиди, не обов'язково вирушати на інший кінець світу. У Європі є місця, де пляжі не поступаються екзотичним островам.

Європейське узбережжя приховує справжні природні перлини. Деякі з них уже давно отримали неофіційне звання "європейських Мальдів" завдяки прозорому морю, світлому піску та лагунам, у яких вода переливається десятками відтінків блакитного. Такі місця можна знайти в Албанії, Греції та Франції і кожне з них має власний характер.

Чому Ксаміл вважають одним із найкрасивіших морських курортів Албанії?

На самому півдні Албанії, лише за кілька кілометрів від Саранди, розташувався Ксаміл – це невелике курортне село, яке останніми роками стало одним із найпопулярніших напрямків на Албанській Рив'єрі. Найбільше враження тут справляє Іонічне море. У сонячну погоду вода настільки прозора та насичено-бірюзова, що здається нереальною.

Берегова лінія Ксаміла складається з кількох піщаних пляжів і трьох невеликих островів, до яких можна дістатися на човні, каяку або навіть доплисти, якщо море спокійне. Саме ця особливість робить курорт схожим на знамениті тропічні архіпелаги.

Як виглядає Ксаміл: дивитись відео

Окрім пляжного відпочинку, поруч із Ксамілом розташований Національний парк Бутрінт, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут можна побачити античне місто, де збереглися грецькі, римські, візантійські та венеціанські пам'ятки.

Найкращим часом для подорожі вважаються червень і вересень. У цей період море вже добре прогрівається, туристів менше, ніж у розпал літа, а ціни залишаються більш доступними.

Чим особливий пляж Елафонісі на острові Крит?

На південно-західному узбережжі Криту розташований пляж Елафонісі, який нерідко називають "Карибами Середземномор'я". Таку назву він отримав завдяки незвичному поєднанню білого піску з ніжними рожевими відтінками та теплої бірюзової води. Головний пляж обладнаний лежаками, парасольками та кількома барами, однак поруч можна знайти і більш відокремлені ділянки узбережжя.

Пляж Елафонісі / фото TripAdvisor

Особливістю Елафонісі є невеликий однойменний острів, який залежно від рівня моря то з'єднується з материком вузькою піщаною косою, то перетворюється на окремий клаптик суші, до якого можна дістатися, переходячи море по мілководдю. Ця територія є природоохоронною зоною. Тут відкладають яйця морські черепахи, а серед місцевої флори можна побачити десятки рідкісних рослин, зокрема морські нарциси, які розквітають влітку.

Окремої уваги заслуговують заходи сонця. Коли промені опускаються над Лівійським морем, небо та вода забарвлюються у золотаві, рожеві та помаранчеві відтінки, створюючи один із найкрасивіших пейзажів на Криті.

Чому пляж Паломбаджа називають карибським куточком Корсики?

Серед найвідоміших пляжів французької Корсики особливе місце займає Паломбаджа. Майже двокілометрова смуга білого піску, кришталево чиста бірюзова вода, рожеві гранітні скелі та високі морські сосни створюють настільки мальовничий краєвид, що його нерідко порівнюють із Карибськими островами та Мальдівами.

Пляж Паломбаджа / фото TripAdvisor

Море тут неглибоке біля берега, тому пляж популярний серед сімей із дітьми. Любителі активного відпочинку можуть орендувати каяки, сапборди чи спорядження для віндсерфінгу. Також популярними є снорклінг, прогулянки на човнах і гідроциклах до сусідніх островів архіпелагу Чербікалі, який відомий своїм багатим підводним світом.

Паломбаджа оточена середземноморською рослинністю, тому навіть у спекотні дні тут можна знайти природну тінь під соснами. Найбільше туристів приїжджає влітку, однак багато мандрівників радять відвідувати пляж у вересні або жовтні, коли море ще залишається теплим, а відпочинок стає значно спокійнішим. І хоч ці локації по-своєму нагадують Мальдіви, кожна зберігає власну атмосферу, історію та природну унікальність.